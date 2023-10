Moi c'est Alexis Kouahio, je suis un passionné de sport en général et de Football en particulier, j’ai nourri, tout petit, le rêve de devenir footb...

L’ASSE a signé un nouveau partenariat ce jour. Le club a en effet associé son image, pour la 2e fois de suite, à un grand festival prévu à Saint-Etienne, le lendemain du match contre Angers.

L’ASSE & Positive Education festival se retrouvent pour l'édition 2023

L’ASSE a renouvelé son partenariat avec le festival de musique électronique Positive Education, ce vendredi. Le club ligérien a ainsi pris rendez-vous avec les festivaliers, du 31 octobre au 5 novembre prochain, à l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne. « Il y a un an, l'AS Saint-Etienne et le festival de musique électronique Positive Education, incontournable de l’agenda culturel stéphanois, s'associaient autour d'un partenariat. Après une édition 2022 déterminante, la collaboration entre l’ASSE et le festival se prolonge, autour d'un partenariat matérialisé par un échange de visibilité », a appris le club, dans un communiqué officiel.

Plus de 15 000 festivaliers, venus des quatre coins de l’hexagone et de l’Europe, sont attendus à Saint-Étienne. « À l'instar de l'édition 2022, une équipe de 11 artistes portera le maillot Vert floqué de leur nom de scène », a indiqué l’ASSE.

Le match de l’équipe de Laurent Batlles, contre Angers SCO, est également concerné par les festivités de l'édition 2023 de Positive Education festival. « Farkoner viendra mixer sur le parvis sud du stade Geoffroy-Guichard, le lundi 30 octobre prochain, en amont de la rencontre ASSE - Angers (20h45) », comme indiqué dans le communiqué stéphanois.

Les responsables de l'ASSE et du festival se réjouissent

Thomas Granger, responsable communication de l’AS Saint-Étienne a réagi à ce partenariat : « L’ASSE est très heureuse que cette association soit reconduite, avec un événement culturel international majeur au cœur de sa ville ! Depuis la fin de l'année 2022, le club poursuit sa quête de présence sur son territoire, s'associant ainsi à des évènements qui portent des valeurs communes et qui dynamisent l'environnement stéphanois ».

Président du Positive Education festival, Charles Di Falco a déclaré : « Ce partenariat sport-musique prend tout son sens dans les locaux investis par Positive Education, dans le quartier Manufacture. […]. Nous sommes fiers de compter parmi nos festivaliers des stéphanois attachés à leur ville et leur club de football. »