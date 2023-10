Après la défaite du Stade Rennais face au PSG (1-3), dimanche soir, Bruno Genesio a évoqué la possibilité d’un retour à l’OL, en grande difficulté cette saison.

Mercato Stade Rennais : Bruno Genesio a définitivement tourné la page OL

Dans une longue interview croisée du quotidien Le Parisien, l’entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, était confronté à certains de ses anciens protégés de l’Olympique Lyonnais, dont Anthony Lopes. Le gardien de but portugais, vu la situation actuelle inquiétante de son club, a alors profité de cette occasion pour demander à son ex-mentor s’il était possible de le voir revenir dans le Rhône pour sauver l’OL et s’il pensait revenir un jour avant la fin de carrière. La réponse de l’actuel coach du SRFC a été franche et très claire : la page Lyon est définitivement tournée dans son esprit.

« Je peux user d’un joker. Je vais être très franc. J’ai fait ce que j’avais à faire dans ce club. Des choses bien, d’autres qui l’étaient moins. Mes 3 saisons et demie étaient plutôt correctes. Lyon, c’est mon club, où j’ai commencé à l’âge de 5 ans et demi », a confié Bruno Genesio avant d’avouer que ce serait une erreur de revenir. « Ça serait une erreur de vouloir y revenir. Même si le premier résultat que je regarde chaque journée est celui de l’OL. Quand le club va bien, je suis heureux à condition qu’il soit derrière le nôtre et quand il est en difficulté, comme en ce moment, honnêtement je suis très triste. Y retourner ne serait pas, je le répète, une bonne idée », a ajouté l’ancien collaborateur du président Jean-Michel Aulas.

L’OL sur une série catastrophique

Après huit journées de Ligue 1, l’OL affiche un triste bilan de trois points, trois matches nuls et cinq défaites. Des chiffres qui ne ressemblent pas du tout aux attentes du club qui a été sept fois de suite champion de France. La situation de l’Olympique Lyonnais commence donc à inquiéter sérieusement les supporters et les amoureux du football français. Face à Lorient, à domicile ce dimanche, Fabio Grosso et ses garçons n’ont pas trouvé la solution et ont concédé le match nul alors qu'ils menaient 3-1. Une série noire qui fait date puisque c’est la première fois de son histoire que l’OL enregistre 0 victoire en 8 matches en début de saison.