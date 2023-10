Sortie sur blessure contre l'ASSE, Wendie Renard a voulu prendre ses précautions. Mais l'inquiétude grandit autour de la défenseuse de l'OL.

OL : Sonia Bompastor ne rassure pas pour Wendie Renard

Une victoire au goût de défaite. Malgré le fait d'avoir humilié l'ASSE à domicile (6-0), l'Olympique Lyonnais féminin pourrait subir un terrible coup de massue. La défenseuse et capitaine de l'équipe, Wendie Renard, inquiète le staff après sa sortie sur blessure à la 62ème minute. Touchée par un contact proche du rond central, elle s’est écroulée et est restée de longues minutes allongée sur la pelouse. Avant de céder sa place normalement.

Pour l'entraîneuse du club rhodanien, Sonia Bompastor, il ne faut pas encore céder à la panique. Cependant, elle n'a pas rassuré non plus sur son état de forme : « Il est encore trop tôt pour faire un diagnostic. Elle va passer des examens pour en savoir plus, mais on croise les doigts » a déclaré l'ex-internationale française au micro de Canal +.

Perle Morroni sort aussi sur blessure lors de OL-ASSE

Si Wendie Renard, 16 fois championne de France avec l'OL féminin, est logiquement au coeur de l'inquiétude des supporters, une autre joueuse sème également le doute sur son avenir. Il s'agit de Perle Morroni, cadre de l'équipe depuis sa signature libre en 2021.

La latérale gauche française est aussi sortie sur blessure lors du match entre l'OL et l'ASSE. Elle est touchée à la cheville et a dû quitter ses partenaires à la pause. Là encore, Sonia Bompastor veut prendre ses précautions, attendant « le résultat des examens ». Nouveau leader de la D1 Arkema après 4 journées, l'OL féminin pourrait perdre gros à l'issue du week-end.