Passé par le PSG pendant quatre saisons, Zlatan Ibrahimovic a fait une révélation choc sur son passage au sein du club de la capitale.

PSG : Zlatan Ibrahimovic ne voulait pas aller à Paris

Il fait partie des joueurs qui ont marqué à jamais l'histoire du Paris Saint-Germain. Le 18 juillet 2012, le club de la capitale entre véritablement dans une nouvelle ère avec l'arrivée du géant suédois contre une vingtaine de millions d'euros. Commence alors une incroyable idylle entre Zlatan Ibrahimovic et le PSG.

Au total, l'ex-l'attaquant de 42 ans, aujourd'hui à la retraite, a inscrit pas moins de 156 buts sous le maillot parisien, devenant le meilleur buteur de l'histoire du club avant qu'Edinson Cavani, puis plus récemment Kylian Mbappé lui raflent la mise. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l'attaquant suédois est revenu sur son arrivée à Paris, et a affirmé qu'il ne voulait pas quitter le Milan AC. "Arriver à Paris était difficile, je ne voulais pas quitter Milan, où j’étais heureux."

"Je suis un homme de parole et au final c'était fantastique"

Dans la suite de son interview, Zlatan Ibrahimovic explique que son transfert au PSG a été finalisé très rapidement. D'abord réticent à l'idée de rallier la capitale française, il a finalement accepté, et ne regrette absolument pas son choix, bien au contraire. "Un jour, j’ai reçu plusieurs appels, j’ai commencé à comprendre de quoi il s’agissait et quand j’ai parlé à Mino, il m’a dit « Tout est fait » et j’ai répondu que je n’en voulais pas. Ils nous avaient mis Thiago Silva et moi dans un seul paquet. J’ai regardé le projet, où ils voulaient aller et à la fin, j’ai dit oui. Je suis un homme de parole et au final, c’était fantastique." Preuve que l'attaquant suédois garde un magnifique souvenir de son aventure au Paris Saint-Germain.