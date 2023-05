Le départ de Zlatan Ibrahimovic de l'AC Milan ne fait plus aucun doute. En fin de contrat, le géant suédois va rejoindre un autre club de Série A.

AC Milan Mercato : Zlatan Ibrahimovic va partir

A 41 ans, Zlatan Ibrahimovic vit une saison difficile. L'attaquant suédois n'a disputé que 4 matchs de Série A avec l'AC Milan en raison de multiples blessures. Les Rossoneri ne le conserveront pas à l'issue de son contrat qui se termine le 30 juin, mais l'ancien joueur du PSG ne compte pas arrêter sa carrière pour autant. L'âge ne semble pas être un problème pour lui, et il aurait déjà trouvé un point de chute dans un autre club de Serie A pour la saison prochaine.

D'après les informations de Foot Mercato, Zlatan Ibrahimovic pourrait s'engager avec le club de Monza, actuel 10ème de Serie A. Un accord oral aurait été trouvé entre le joueur et le club lombard. A en croire le journal, les chances de voir le suédois évoluer à Monza l'année prochaine sont mêmes de plus de 90%. Ce transfert s'expliquerait par l'amitié entre Zlatan Ibrahimovic et Silvio Berlusconi, actuel propriétaire du club. Le joueur est également proche d'Adriano Galliani, administrateur délégué de Monza.

Des blessures qui compliquent sa fin de carrière

Revenu à l'AC Milan après son passage du côté du LA Galaxy, Ibra avait marqué 33 buts en championnat depuis 2019. Cette saison, le géant attaquant a été très handicapé par les blessures, notamment au genou. Le suédois avait été d'une grande importance pour le groupe milanais dans l'obtention du titre l'an passé, alors qu'il avait joué pendant 6 mois sans ligament croisé antérieur.

Zlatan Ibrahimovic a connu une période d'éloignement des terrains de 260 jours et ne parvient pas à enchaîner les matchs depuis. Le nouveau cycle de l'AC Milan se fera très probablement sans lui mais le joueur formé à Malmö pourra s'appuyer sur sa légendaire détermination pour s'offrir un dernier défi du côté de Monza.