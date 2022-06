AC Milan Mercato : Ibrahimovic se dirige vers une prolongation !

Publié par Dylan le 07 juin 2022 à 14:29

AC Milan Mercato : À 40 ans, Zlatan Ibrahimovic est toujours décisif devant le but et pourrait prolonger d'une année son bail avec les Rossoneri.

AC Milan Mercato : Une année de plus pour Zlatan Ibrahimovic

Le bruit court depuis longtemps : Zlatan Ibrahimovic semble bien parti pour continuer son aventure à l'AC Milan, qui vient de terminer champion d'Italie pour la première fois depuis 2011. Avec ce titre, le géant suédois a d'ailleurs décroché son 5e Scudetto (2007, 2008, 2009, 2011 et 2022). À 40 ans, l'attaquant rossonero ne semble pas prêt à dire adieu au football professionnel. S'il a été un peu moins en réussite cette saison, ses statistiques restent honorables avec 8 buts inscrits et 3 passes décisives en 23 matches de Serie A.

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport rapporte que l'AC Milan serait enfin passé à l'action pour Ibra. Les dirigeants du club rossonero seraient entrés en discussions avancées avec l'international suédois pour lui faire part du nouveau contrat qu'ils comptent lui proposer. Ainsi, l'AC Milan voudrait à nouveau prolonger son joueur d'un an avec un salaire variable mais sûrement inférieur à l'ancien (7 millions d'euros par an). Tout dépendra du nombre de matchs joués et des performances de « Zlatan ». Blessé à un genou, le Suédois sera absent des terrains pendant au moins six mois.

AC Milan Mercato : Zlatan Ibrahimovic n'envisage pas encore la retraite

Présent depuis maintenant trois saisons à Milan, Zlatan Ibrahimovic refuse de prendre sa retraite. Celui qui a fait le bonheur du PSG, du FC Barcelone ou encore de Manchester United est toujours performant et veut poursuivre sur sa lancée tant qu'il le peut. Mais sa récente opération au genou, qui va l'écarter des terrains pour une durée estimée à six ou sept mois, pourrait le forcer à réfléchir à sa retraite plus vite que prévu. En attendant, que les supporters milanais se rassurent, le buteur rossonero est toujours là et devrait poursuivre l'aventure avec l'AC Milan.

Le mois dernier, « Ibra » s'était exprimé concernant sa future retraite dans les colonnes du quotidien espagnol ESPN. « Ça ne sert à rien de jouer si on souffre trop, mieux vaut être réaliste et se dire : « Ça suffit ». Et vous commencez un nouveau chapitre. Si je pensais à ma retraite, je ne pourrais pas aider mes coéquipiers et moi-même à faire ce que je voudrais. Je suis proche de la fin, mais pas encore » avait-il alors conclu, tout en faisant part de sa peur sur son après-carrière de footballeur qui pourrait voir le jour en 2023.