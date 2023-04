Publié par Gary SLM le 13 avril 2023 à 02:00

Ces dernières années, l'affiche PSG-Real est un match de légende dans le monde du football. Découvrez l'histoire de cette rivalité emblématique, marquée par des affrontements intenses et des moments mémorables.

PSG-Real, une histoire d'ambition sportive

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont des parcours historiques différents, mais une chose les unit : leur amour pour le football et leur désir de gagner. Depuis leur première rencontre du 2 mars 1993, en Coupe de l’UEFA (victoire 3-1 pour les madrilènes et 4-1 pour Paris au match retour), les deux clubs ont disputé de nombreux matches mémorables, marqués par des moments d'émotion et de tension.

Le 18 septembre 2019, lors d'un match de la phase de groupes de la Ligue des champions, le PSG a remporté une victoire éclatante 3-0 contre le Real Madrid. Angel Di Maria (14' et 33') et Thomas Meunier (90+1') ont inscrit des buts importants, tandis que les défenseurs parisiens ont réussi à contenir les assauts des joueurs du Real.

Mais la rivalité entre les deux clubs ne se limite pas à une seule rencontre. Elle s'inscrit dans une longue tradition de passion et d'excellence footballistique, avec des joueurs de légende. Le projet sportif du Paris Saint-Germain est dans une certaine mesure calqué sur celui du Real Madrid. Comme le club espagnol, l'équipe parisienne a recruté des joueurs importants depuis son rachat par QSI. Des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva et encore Thiago Motta ont préparé le terrain avant les arrivées de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Au-delà de l'enjeu sportif, PSG-Real est devenu un événement majeur pour les fans de football du monde entier, attirant l'attention des médias et des passionnés de sport. Les supporters des deux camps se préparent plusieurs semaines pour le match, espérant voir leur équipe triompher sur le terrain.

Quand le Real veut dépouiller le PSG

La rivalité PSG-Real Madrid est devenue un peu plus complexe lorsque le club espagnol a cherché à priver Paris de son meilleur joueur offensif. Florentino Perez, le président madrilène, bien que proche de Nasser Al-Khelaïfi, n'a pas hésité à lui piquer son attaquant vedette. Le géant espagnol a presque failli détourner le buteur venu de Monaco avant la prolongation de son bail dans la capitale française.

C'est finalement la puissance financière des Qataris propriétaires de l'équipe parisienne qui a fait échouer le plan des merengues. Le Paris SG a misé gros pour convaincre son attaquant de rester. Une exceptionnelle prime à la signature estimée à plus de 180 millions d'euros offerts à Kylian qui a fait reculer les Espagnols.