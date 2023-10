Moi c'est Alexis Kouahio, je suis un passionné de sport en général et de Football en particulier, j’ai nourri, tout petit, le rêve de devenir footb...

L’ASSE pourrait faire de belles ventes lors des prochains mercatos. Trois Stéphanois ont la cote sur le marché des transferts.

Mercato ASSE : Bouchouari, Larsonneur et Cafaro dans le top 10 de Ligue 2

En dehors de Lucas Gourna-Douath, vendu à 13 millions d'euros au RB Leipzig en juillet 2022, l’ASSE n’a pas fait de grosse vente pendant le mercato estival dernier. Niels Nkounkou a été transféré à l’Eintracht Francfort contre 7,5 millions d'euros. Quant à Mahdi Camara (Troyes) et Saïdou Sow (RC Strasbourg), leur départ a été conclu à 3 millions d'euros chacun. En effet, la cote des joueurs de Saint-Etienne a baissé progressivement en raison de la descente en Ligue 2.

Les trois joueurs, dont la valeur marchande est en hausse en ce moment, sont en dessous des 5 millions d’euros selon l’estimation de Transfermarkt. Ce sont respectivement Benjamin Bouchouari (4 M€), Gautier Larsonneur (3,5 M€) et Mathieu Cafaro (3 M€). Néanmoins, le milieu de terrain marocain, le gardien de but et l’ailier français sont dans le top 10 du classement des valeurs marchandes des joueurs de Ligue 2. Valorisé à 2,5 millions d'euros, Stéphane Diarra, prêté à l’ASSE par le FC Lorient, arrive lui en 13e position.

Des belles ventes en perspective à Saint-Etienne ?

Ces chiffres sont de simples estimations, sinon Benjamin Bouchouari (22 ans), Gautier Larsonneur (26 ans) ou encore Mathieu Cafaro (26 ans) pourraient être transférés à un prix au-dessus de ces chiffres. Cela, en fonction de la surface financière des clubs qui pourraient les solliciter et aussi de la finesse des négociateurs stéphanois. Mais surtout si l'ASSE retrouve la Ligue 1. Selon le site spécialisé en mercato, ces trois joueurs ont été achetés par Saint-Etienne, respectivement à 1,1 M€, 1,6 M€ et 500 000 €. Evidemment, les Stéphanois auraient fait de bonnes affaires, s'ils réussissent à vendre Bouchouari, Larsonneur ou encore Cafaro à leur valeur actuelle.

Pour rappel, les plus grosses ventes de l'ASSE à ce jour restent celles de Wesley Fofana et William Saliba. Ces deux défenseurs centraux, formés au club, ont été transférés respectivement à Leicester City (à 35 M€) en octobre 2020 et à Arsenal (à 30 M€) en juillet 2019.