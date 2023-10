Filmé tout sourire lors de la minute de silence vendredi soir face aux Pays-Bas, Jean-Clair Todibo s'est expliqué lundi en conférence de presse.

OGC Nice : Équipe de France, Jean-Clair Todibo dans la tourmente

Décidément, les débuts de Jean-Clair Todibo en Équipe de France sont loin d'être un long fleuve tranquille. Connaissant sa toute première sélection avec les Bleus en septembre dernier face à l'Allemagne au poste de titulaire, le défenseur niçois a vécu un match plus que difficile en défense centrale.

Pour ce nouveau rassemblement, le taulier du Gym a profité de plusieurs blessures pour être convoqué. Mais là encore, le rassemblement ne se passe pas comme prévu. Remplaçant au coup d'envoi du match entre les Pays-Bas et la France vendredi dernier à Amsterdam, Jean-Clair Todibo a été filmé en train de rigoler durant la minute de silence en hommage aux victimes du conflit entre l'Israël et la Palestine, ainsi qu'au professeur assassiné quelques heures plus tôt dans un lycée à Arras.

Les explications de Jean-Clair Todibo

Sa présence en conférence de presse lundi n'était pas prévue. Mais face à la polémique qui ne cesse d'enfler, Jean-Clair Todibo a pris le taureau par les cornes. Le défenseur niçois a décidé de venir s'expliquer devant les médias, dans le but de mettre un terme aux différentes rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux.

"Malheureusement aujourd’hui, l’interprétation de la situation est assez folle. Je ne pense pas être un garçon irrespectueux vis-à-vis de ces choses-là. Le cas était grave. On était dans un contexte assez particulier, Dans les tribunes, on était au milieu des supporteurs adverses. En montant, certains de ces supporteurs avaient fait certaines blagues. Ce rire nerveux est sorti tout simplement." Reste à savoir si cette justification sera suffisante aux yeux de la Fédération Française de Football.