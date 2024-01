Invaincu à domicile, l'OGC Nice ne peut pas en dire autant à l'extérieur. Avant d'affronter le Stade Rennais ce samedi, Francesco Farioli veut améliorer ce point.

OGC Nice : Le Gym n'y arrive plus hors de ses bases

La reprise s'annonce compliquée pour l'OGC Nice. Si le club azuréen est deuxième de Ligue 1 et qualifié pour les 16èmes de finale de la Coupe de France, il doit affronter le Stade Rennais à l'extérieur ce samedi. Dans ce match comptant pour la 18ème journée de championnat, les Aiglons vont tenter de renouer avec le succès. Hors de leurs bases, ils restent sur un nul et deux défaites. Cela reste d'autant plus inquiétant car ces échecs n'ont pas eu lieu face aux cadors de l'élite.

Le Gym a d'abord été tenu en échec à Montpellier (0-0, 10 novembre dernier), actuellement douzième de Ligue 1. Puis, le club dirigé par Francesco Farioli a été battu à Nantes (1-0, 2 décembre) et au Havre (3-1, 16 décembre). Deux équipes qui font partie du ventre mou de l'élite, respectivement treizième et onzième avant les matchs du week-end.

Les jeunes du Gym peuvent en profiter

Sans réelles solutions pour remédier à ce problème, Francesco Farioli pourrait faire confiance aux jeunes pousses contre le SRFC. Après tout, le technicien italien n'a pas réussi à redorer l'image de son équipe sur les trois derniers matchs hors de l'Allianz Riviera, malgré la présence des cadres habituels. Antoine Mendy peut espérer du temps de jeu, lui qui reste sur deux bonnes prestations contre Lens (2-0, 20 décembre) et Auxerre (0-0, 4-2 TAB, 6 janvier).

Remplaçant un Jean-Clair Todibo suspendu, le défenseur de 19 ans a impressionné Farioli. « C’est un gros travailleur, avec une grosse marge de progression » a-t-il retenu dans des propos retranscrits par Nice-Matin. Tom Louchet peut également être pressenti pour jouer contre Rennes. S'il reste sur une performance mitigée contre Auxerre, manquant de réussite offensive mais bon sur le plan défensif, le taulier de 20 ans a une polyvalence appréciée par le coach niçois. Enfin, Badredine Bouanani revient de blessure et va permettre de renforcer l'effectif. Une bonne nouvelle, alors que plusieurs cadres du club sont absents en raison de la CAN 2023 (Atal, Boudaoui, Boga).