Priorité de Thomas Tuchel pour renforcer le secteur défensif du Bayern Munich, Nordi Mukiele envisagerait un changement cet hiver. Le PSG s’activerait pour sa succession.

Mercato PSG : Nordi Mukiele intéressé par un transfert au Bayern Munich

Dimanche, L’Équipe a révélé que le Bayern Munich, dont l’entraîneur Thomas Tuchel fait de Nordi Mukiele une priorité sur ce mercato hivernal, aurait fait une offre de prêt payant frappée d’une option d’achat de 25 millions d’euros. Séduit par le profil polyvalent du joueur de 26 ans, le technicien allemand aimerait l’intégrer à son équipe dès cet hiver. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Nordi Mukiele veut changer d’air afin d’obtenir plus de temps de jeu pour se donner une chance de disputer l’Euro de cet été avec l’équipe de France.

Toutefois, France Bleu Paris assure que les dirigeants parisiens devraient refuser la proposition du Bayern Munich, considérant l’international français comme un « très bon joueur » de son effectif. Par contre, le principal concerné verrait les choses d'une tout autre manière. En effet, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé sur Twitter ce lundi que le natif de Montreuil voudrait rejoindre le collectif de Thomas Tuchel lors ce mercato hivernal. Alerté par la volonté de Mukiele, Luis Campos serait déjà passé à l’action pour renforcer le secteur défensif parisien.

Luis Campos veut piocher en Ligue 1

Après Lucas Beraldo, arrivé en provenance de Sao Paulo, le mercato hivernal du Paris Saint-Germain va s’animer dans les prochains jours, notamment dans le secteur défensif. En effet, avec les retours reportés de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, la blessure de Milan Skriniar et le départ d’Achraf Hakimi à la Coupe d’Afrique des Nations, le conseiller football du Paris SG multiplie les pistes pour renforcer le collectif de Luis Enrique, notamment en défense. Et d’après les renseignements relayés par Foot Mercato, le dirigeant portugais viserait plusieurs joueurs évoluant en Ligue 1.

Le roc du RC Lens Kevin Danso serait ainsi sur les tablettes de Campos. « Il y a bien eu une approche, de manières indirectes, mais le RC Lens a fait savoir que son défenseur était intransférable. Le club nordiste avait déjà su résister aux nombreuses avances durant le mercato estival », affirme le portail sportif. Toujours selon la même source, le prodige Leny Yoro (18 ans, LOSC) et la sensation niçoise Jean-Clair Todibo, suivie par plusieurs grands clubs anglais, sont également annoncés dans les plans du Paris SG.