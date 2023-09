Alors que la crise s’intensifie à l'OM, la Justice entre en action. Elle vient de lancer une enquête sur les menaces dirigées contre Pablo Longoria.

OM : La Justice ouvre une enquête sur les menaces dirigées contre Pablo Longoria

La crise qui ébranle l’Olympique de Marseille depuis la réunion houleuse de lundi dernier s’est amplifié ce week-end suite à la lourde défaite subie face au Paris Saint-Germain (4-0). Les joueurs de l'OM, méconnaissables lors de ce choc contre les Parisiens, sont maintenant confrontés à une énorme tâche : oublier rapidement cette humiliation. Pour y parvenir, ils devront vite se ressaisir sous la direction de l'entraîneur intérimaire, Jacques Abardonado, qui tentera de maintenir le cap du navire.

Les supporters phocéens espèrent aussi que cette période tumultueuse sera rapidement derrière eux, car ils continueront à soutenir leur équipe dans les hauts et les bas du football. En attendant, la situation à l'OM prend une tournure judiciaire, avec l'ouverture d'une enquête par le parquet de Marseille sur les « menaces » et « intimidations » présumées dirigées contre le président Pablo Longoria, lors de la réunion tumultueuse entre la direction du club et les groupes de supporters.

Contactée par La Provence, la procureure de Marseille, Dominique Laurens, a confirmé l’information, en précisant : « nous ouvrons une enquête sur la base des éléments exposés dans la presse. Nous n'avons pas reçu de plainte en l'état (de Pablo Longoria) mais je pense qu'elle devrait nous arriver dans la semaine. »

Pablo Longoria veut mettre fin à ces types de comportements

Pour rappel, dans un communiqué publié après la réunion tendue avec les supporters, le directoire de l’OM avait évoqué « des menaces personnelles » et « une relation basée sur l'intimidation ». Pablo Longoria, en conférence de presse, avait aussi annoncé qu'il avait demandé à ses avocats de déposer une plainte. Il précisait que cette démarche vise à « mettre fin à ces types de comportements et que ça ne se reproduise pas dans l'avenir ».

L’ouverture de cette enquête vient donc ajouter un nouveau chapitre à la crise qui secoue l’OM. Il reste à voir comment les choses vont évoluer et quelles seront les conséquences de cette information judiciaire. Une seule chose est certaine, si ces menaces présumées sont avérées, les auteurs devront en payer le prix.