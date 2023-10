Alors que l’OM se prépare à affronter Brighton jeudi soir en Ligue Europa, son président Pablo Longoria se retrouve au centre d’une sombre affaire.

OM : Pablo Longoria au centre d'une sombre affaire

Malgré la nomination de Gennaro Gattuso en tant que nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, les tensions restent perceptibles chez les supporters marseillais. La semaine dernière, le mécontentement des fans de l’OM avait atteint son paroxysme lors d’une réunion explosive avec les dirigeants du club, ce qui avait participé au départ prématuré de Marcelino et à la mise en retrait de Pablo Longoria du directoire de l’OM.

Le président de l’OM a même passé quelques jours pour digérer les « menaces » et intimidations proférées contre lui avant de porter plainte. Mais si Pablo Longoria est de retour dans ses fonctions à la tête de l’OM, la colère de certains supporters ne retombe pas. Ces derniers reprochent à l’état-major olympien son silence sur le motif de rupture de contrat de 36 jeunes joueurs du centre de formation de Marseille.

En plus des sanctions dégradantes infligées à la section féminine, ils reprochent aussi à la direction de l’OM des méthodes d'encadrement douteuses, où de jeunes talents seraient déclassés ou éjectés en raison de leurs agents. Un parent de joueur du centre de formation de l’OM a d'ailleurs pris la parole pour dénoncer ces pratiques.

Un témoignage accablant contre la direction de l'Olympique de Marseille

Dans une interview accordée à Treize 013, Paolo Sciortino, ancien capitaine des U19 et désormais joueur de la réserve en National 3, a révélé des détails troublants concernant le traitement réservé à son fils. Il a affirmé que, parce qu'ils avaient refusé de travailler avec les agents recommandés par la direction de l'OM, son fils a immédiatement été boycotté. La situation est encore plus préoccupante, car selon ses allégations, des joueurs recommandés par les agences associées à la direction de l’OM auraient été préférés aux jeunes talents du centre de formation, sans qu'ils ne soient nécessairement meilleurs sur le terrain.

« À toutes les personnes qui me demandent des nouvelles de mon fils, Paolo. Comme nous avons refusé de travailler avec leurs agents, depuis, il le boycotte. Plus de brassard de capitaine, pas convoqué pour la Youth League, et ne le font plus jouer à son poste, et ne le soignent pas chez des professionnels, quand il se blesse. Le plus grave, ils font venir des joueurs de leurs agences qui jouent à la place de nos enfants. Si encore ils étaient meilleurs, mais c’est loin d’être le cas. Donc maintenant, je n’ai plus peur de le dire, pour mes amis qui ont des enfants à l’OM. Faites attention à vos petits, levez-les rapidement, même si ça fait mal au cœur, c’est pour leur bien plus tard », a-t-il dénoncé.

Ces révélations mettent en lumière une crise persistante à l'OM, où les supporters, parents de joueurs et observateurs critiquent ouvertement la gestion du club sous le mandat de Pablo Longoria. Le président marseillais devra vite régler ce problème.