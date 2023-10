Si Didier Deschamps et d’autres Français militent pour lui, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, semble désormais fixé sur son sort pour le Ballon d'Or 2023.

Ballon d’Or 2023 : Lionel Messi vers un 8e sacre historique

En attendant le 30 octobre prochain, date officielle de la remise du 67e Ballon d’Or par France Football, les spéculations vont déjà bon train sur l’identité du vainqueur du Graal. En effet, à moins de deux semaines de cette cérémonie, le média catalan Sport semble déjà connaître le successeur de Karim Benzema. Ce mardi, le quotidien espagnol assure que la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, et le buteur de Manchester City, Erling Haaland, n’ont pas fait le poids devant l’inusable Lionel Messi. Alors que des rumeurs circulaient déjà depuis quelques jours, le quotidien catalan confirme la tendance.

Malgré une saison chaotique sous les couleurs du PSG, Lionel Messi serait donc sur le point de remporter son huitième Ballon d’Or, un record absolu dans l’histoire du prestigieux trophée, principalement obtenu grâce à une Coupe du Monde 2022 remportée au Qatar avec l’Argentine face à la France de Kylian Mbappé.

Une grande première si cette prédiction se réalise, puisqu’il s’agira du premier Ballon d’Or décerné à un joueur n’évoluant pas en Europe. RMC Sport confirme l’information du quotidien ibérique qui indique que « le Ballon d'or décerné par France Football devrait échoir au champion du monde argentin Lionel Messi, septuple lauréat et sacré en 2021. Il succéderait donc à Karim Benzema ». Concernant Mbappé, un ancien attaquant de l’Équipe de France a récemment assuré qu’il ne le méritait pas cette année.

Christophe Dugarry dénonce « le bal des faux-culs »

Face aux nombreuses prises de parole de plusieurs protagonistes proches de Kylian Mbappé et qui militent pour son sacre au prochain Ballon d’Or, Christophe Dugarry est monté au créneau sur les antennes de RMC Sport pour dénoncer la mauvaise foi de ceux qui plaident pour le buteur du PSG.

« Ça me fait rire. Tu sens que c’est le bal des faux-culs. Les journalistes posent la question et tu ne sais pas s’ils le pensent vraiment. Tu vois ceux qui ont un certain courage et ceux qui en ont moins ! Il n’y a aucune franchise dans tout ça (…) Il y a toujours des discussions, c’est le propre d’une élection, mais quand tu commences à devoir faire parler les copains des copains pour faire une espèce de lobbying, c’est que ce n’est pas si évident que ça et que tu ne le mérites pas forcément plus que les autres. Les uns et les autres me font beaucoup rire dans cette espèce de manège, de lobbying… », a notamment expliqué le champion du monde 1998. Pour Dugarry, le Ballon d’Or doit revenir Erling Haaland, qui a tout raflé avec Manchester City la saison dernière.