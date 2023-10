Les mauvaises nouvelles s’enchainent au RC Lens pendant cette trêve internationale. Après Neil Aynaoui, puis Kevin Danso, un autre joueur important s’est blessé.

RC Lens : Elye Wahi touché à cheville avec l'Equipe Espoirs de France

Encore un coup dur au RC Lens ! À la suite de Neil Aynaoui (22 ans), touché et forfait avec les Espoirs du Maroc, puis de Kevin Danso souffrant des adducteurs à la suite du match de l’Autriche contre la Belgique, c’est au tour d’Elye Wahi (20 ans) de rejoindre l’infirmerie. Titulaire, mardi, avec l’Equipe de France, contre la sélection U23 de Chypre, il s’est blessé pendant le match des éliminatoires de l’Euro Espoirs 2025. L’avant-centre du RCL a été touché à la cheville gauche en fin de la première période, selon L’Equipe. Revenu des sur le terrain après la pause, il est finalement sorti, cédant sa place au Parisien Bradley Barcola à la 52e minute de jeu.

C’est un terrible coup pour Franck Haise, surtout que la recrue estivale des Sang et Or commençait à trouver le chemin des filets après un temps d’adaptation. Il avait été auteur d’un but et une passe décisive en Ligue des champions, lors de la victoire sur Arsenal (2-1). En Ligue 1, c’est encore Elye Wahi qui avait marqué le but de la victoire du RC Lens à Strasbourg (0-1), lors de la 7e journée du championnat.

L'attaquant du RC Lens incertain contre le Havre AC

En attendant d’être situé sur la gravité de la blessure du buteur des Sang et Or, sa présence dans l’équipe lensoise contre le Havre AC est compromise. En effet, le RC Lens affronte le promu, dès ce vendredi (21h), en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. A noter que le HAC est 13e avec 9 points, juste devant le RCL, 14e avec 8 points.