Alors que les droits TV de la Ligue 1 n’ont pas encore trouvé preneur, Vincent Labrune réserverait une grosse surprise avec la possible vente OM.

Vente OM : Vincent Labrune au courant du futur rachat du club ?

L'échec du processus de commercialisation des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 soulève de nombreuses spéculations et interrogations concernant l'avenir du football français. Malgré l’absence de Lionel Messi, Neymar et peut-être de Kylian Mbappé, la Ligue de football professionnel (LFP) avait espéré obtenir au moins 800 millions d'euros pour ces enchères, mais aucun des lots proposés n'a trouvé preneur.

Ce revers n’est pas forcément surprenant étant donné l’absence de Canal Plus, leader du marché français de l’audiovisuel, à l’appel d’offres. Dans son communiqué publié sur son site officiel, la LFP précise aussi qu’elle va désormais se consacrer à la seconde phase de ce processus de commercialisation, celle des « négociations de gré à gré » avec les diffuseurs intéressés. Le président de la Ligue, Vincent Labrune, peut dorénavant discuter directement avec les chaînes de télévision, sans les contraintes de l’appel d’offres.

C’est dans ce contexte que certains observateurs sont persuadés que l’ancien président de l’Olympique de Marseille avait déjà anticipé ce scénario, avec une connaissance sur l’avenir de la Ligue 1 impliquant la possible vente de l’OM aux Saoudiens. Ils sont convaincus que Vincent Labrune est dans la confidence pour le futur rachat du club phocéen. C’est l’avis partagé notamment par Thibaud Vézirian, persuadé que le président de la LFP a déjà obtenu des informations déterminantes sur la future cession de l’OM aux investisseurs saoudiens.

L'Arabie saoudite, un atout majeur pour la Ligue

Si la vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie saoudite venait à concrétiser, cela aurait un impact majeur sur le paysage du football français. Le potentiel financier colossal des Saoudiens donnerait à l’OM les moyens de se développer et de rivaliser avec le PSG, actuellement détenu par les dignitaires qataris. Cette concurrence équilibrée devrait dynamiser la Ligue 1, attirer l'attention des médias et accroître son influence dans le monde du sport.

La vente OM, si elle est actée, sera aussi bénéfique pour la LFP et son fonds d’investissement CVC. « Vincent Labrune fait des annonces sur la vente des droits TV à plus d’un milliard d’euros, sans Lionel Messi, sans peut-être Kylian Mbappé ou Neymar. Vincent Labrune n’est pas un joueur de poker, CVC non plus, et s’il a parlé de plus d’un milliard, c’est qu’il faut un grand PSG contre un grand OM », déclarait Thibaud Vézirian.

Sur sa chaîne YouTube, Romain Molina abonde dans le même sens en indiquant que Vincent Labrune « peut encore toujours sortir un lapin de son chapeau ». Ce coup de génie pourrait bien être la future vente de l'OM aux richissimes investisseurs saoudiens lors de la période 2024-2029. Quoi qu’il soit, la rivalité entre le Qatar et l’ Arabie Saoudite risque bientôt se délocaliser en Ligue 1. Cela promet d'être une période intéressante à suivre.