Le processus de vente de l'AS Saint-Etienne connaît un nouveau rebondissement qui pourrait changer beaucoup de choses.

Vente ASSE : De nouvelles révélations dans ce dossier

La vente de l'AS Saint-Etienne est un projet crucial pour les dirigeants depuis quelque temps. C'est devenu encore plus urgent d'autant plus que le club vit une crise de résultats depuis le début de la saison, entraînant même l'éviction de Laurent Battles. Le club de Ligue 2 est aussi éliminé de la Coupe de France et doit se concentrer sur sa lutte pour la montée en Ligue 1. Pendant que Loïc Perrin et la direction cherchent à remettre l'ASSE sur de bons rails sur le plan sportif, c'est le flou qui règne autour du club sur le plan administratif. La vente du club vert bat de l'aile, quand bien même un accord a été récemment dévoilé au hauteur de 46 millions d'euros. Depuis, de nouvelles révélations ont été faites dans ce dossier.

Mardi, le journaliste Romain Molina a révélé de nouveaux indices qui semblent confirmer les difficultés des propriétaires à boucler le dossier de la vente de l'AS Saint-Etienne. Sur sa chaine youtube, il a fait savoir qu'il y a pas mal d’intérêts, des faux intérêts, des gens qui aimeraient mais qui n’ont pas l’argent. Déjà sous pression, le club doit faire face à la fin du contrat avec KPMG qui se terminera fin décembre. Il s'agit d'une boite impliquée dans pas mal de processus de rachats, et malheureusement avec certaines méthodes un peu troubles, a-t-il indiqué.

Une situation financière à améliorer à Saint-Etienne

Toujours dans sa démarche de vendre l'AS Saint-Etienne, la direction est dans l'obligation de faire une revue d'effectif. On parle d'un bénéfice de 10 à 12 millions d'euros à réaliser grâce à quelques départs. Mais à en croire Molina, l'ASSE ne devrait pas avoir des problèmes financiers d'ici la fin de la saison. Olivier Dall'Oglio s'attend donc à perdre quelques joueurs cet hiver, avec aussi la possibilité d'autres arrivées sur le plan offensif.