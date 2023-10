Dans des propos confiés au quotidien Le Progrès, Laurent Batlles a encore évoqué son avenir, à 8 mois de la fin de son contrat à l’ASSE.

ASSE : Laurent Batlles est redevenu l'homme de la situation

Menacé de renvoi en tout début de saison, Laurent Batlles a réussi à inverser la tendance, grâce aux résultats positifs de son équipe. Il a enregistré 5 victoires et 3 nuls lors des 8 derniers matchs de Ligue 2. Ce qui a permis aux Verts de remonter à la 5e place au classement, à seulement 2 points du podium. Fort de cette série d’invincibilité, l’entraîneur de Saint-Etienne a dissipé la menace qui planait sur son poste. Il est redevenu l’homme de la situation, celui qui doit conduire les Stéphanois en Ligue 1. C’est justement la mission qui lui a été confiée lors de sa signature, fin mai 2022.

Ayant échoué à l’issue de la saison dernière, Laurent Batlles est entré dans sa dernière année de contrat, avec le même objectif. Mercredi, il a laissé entendre qu’il évoquera la question de la montée de l’ASSE, à partir de janvier 2024, après la trêve hivernale. Selon lui, il est encore prématuré de parler de retour en Ligue 1 après 10 journées, même si son équipe a redressé la barre et est dans une bonne dynamique.

Mercato : Laurent Batlles envisage déjà son départ de Saint-Etienne

Dans le même temps, le technicien de 48 ans pense à son avenir à Saint-Etienne. Et il ne se projette pas au-delà du 30 juin 2024, date d’échéance de son bail avec le club ligérien. « Quand je partirai d’ici, c’est un club qui m’aura permis de grandir, même s’il n’est pas en Ligue 1. Je me projette sur le match de Laval (lundi, 20h45). Je veux juste continuer à prendre des points et avancer au classement », a-t-il indiqué tout en restant évasif.

L’avenir de Laurent Batlles est fortement lié à la montée de l’ASSE. Si les Verts retrouvent l’élite, il aura des chances de voir son contrat prolonger. Mais dans le cas contraire, il ferait naturellement ses valises.