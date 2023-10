Alors que l’ASSE évolue en Ligue 2 depuis l'été 2022 et que le RC Lens a fait son retour en Ligue 1 en 2020, Laurent Batlles estime que les deux clubs se ressemblent.

L'ASSE en Ligue 2 et le RC Lens en Ligue des champions

Faisant le bilan de sa première saison à l’ASSE, Laurent Batlles est passé aux aveux. Il pointe l'état d'esprit au sein de son équipe, qui avait été longtemps menacée de relégation en National, avant de se maintenir en Ligue 2 , vers la fin de l’exercice. « L’an dernier, c’était ma première année à Saint-Etienne. […]. Ce que j’ai vécu et ce que le club a vécu dans son ensemble, ce n’est jamais évident. Je pense que tout le monde n’était pas prêt à vivre ce qu’était vraiment la Ligue 2 », a expliqué l’entraîneur des Verts.

Quant au RC Lens, il est passé à deux doigts de remporter le titre de champion de France 2023. L’équipe de Franck Haise avait fini à la 2e place de Ligue 1, juste derrière le PSG, avec seulement un point en moins. Les Sang et Or ont ainsi arraché leur qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des Champions 2023-2024. Et ils font un bon début de campagne européenne, avec un nul arraché à Séville (1-1) et une victoire sur Arsenal (2-1) au stade Bollaert.

Laurent Batlles : « Je pense que l'ASSE est du même acabit que Lens »

Laurent Batlles se permet pourtant de comparer Saint-Etienne et Lens. Il estime qu’ils sont de la même catégorie et leur trouve des similitudes sur certains aspects, notamment leur popularité. « Je pense qu’on est du même acabit que le RC Lens », a-t-il indiqué dans Le Progrès.

« Quand vous avez un club populaire, avec une histoire, l’image n’est pas la même et les gens sont beaucoup plus exigeants qu’avec d’autres équipes. Moi par exemple, avec Troyes, on nous avait laissés tranquille. La saison passée, Metz est monté en étant en embuscade et on ne les avait pas embêtés (en cours de saison, ndlr). On parlait plus de nous (ASSE) et de Bordeaux que du Havre AC et du FC Metz qui sont montés », a argumenté l'entraîneur des Verts.