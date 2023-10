À l’approche du choc entre l’OGC Nice et l’OM, Pau Lopez s’est présenté en conférence de presse ce jeudi et a fait de grandes annonces.

OM : Pau Lopez détaille la méthode Gennaro Gattuso à Marseille

À deux jours du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l'Allianz Riviera pour affronter l’OGC Nice dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1, Pau Lopez s'est exprimé en conférence de presse. Il n’a pas échappé aux questions liées aux méthodes de son nouvel entraîneur Gennaro Gattuso. Le gardien de but de l’OM assure que le style de jeu mis en place par le technicien italien diffère de celui de son prédécesseur, Marcelino.

Il explique que Gennaro Gattuso privilégie la construction depuis l'arrière, ce qui ressemble davantage à l'approche de Jorge Sampaoli, tout en y ajoutant une intensité supplémentaire. « Ça a beaucoup changé. Gattuso veut construire de derrière, c'est un peu plus similaire à Sampaoli, mais avec plus d'intensité. À l'entraînement, il te donne 10 secondes et après, c'est fini », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Pau Lopez a également abordé le sujet de l'interdiction de déplacement des supporters marseillais pour le choc contre l’OGC Nice. Il a souligné l’importance de permettre aux fans de suivre leur équipe en déplacement. Quoi qu’il en soit, l’OM va tenter de s’imposer à l’Allianz Riviera sans le soutien de ses fans dans les tribunes. « C’est toujours bien de permettre aux supporters d'aller à l'extérieur. C'est le moment pour donner le bon exemple à tout le monde », a-t-il ajouté.

Pau Lopez promet de faire le grand déballage

En fin de compte, Pau Lopez est revenu sur son début de saison compliqué à l’Olympique de Marseille où il était critiqué par de nombreux supporters pour sa fébrilité dans le but au point où son éventuel départ était évoqué. L’ancien gardien de l’AS Rome a révélé que le mois d’août a été particulièrement difficile pour lui, surtout sur le plan mental. Il a promis de faire le grand déballage sur cette période compliquée.

« Le mois d'août a été compliqué pour moi. Pas sportivement, mais plus individuellement, mentalement, avec moi-même. Je parlerai de ça après la saison. J'aimerais partager avec vous tout ce qu'il s'est passé dans ma tête et dans ma vie, mais ce n'est pas le moment. Je vous expliquerai à la fin de la saison », a-t-il déclaré.