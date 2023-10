Devant la presse ce jeudi, l’entraîneur du RC Strasbourg, Patrick Vieira, a dit ce que son équipe devra faire pour obtenir un résultat face au PSG, samedi.

Patrick Vieira redoute le PSG, « l’une des meilleures équipes d’Europe »

Samedi, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain. Après deux sorties décevantes à Clermont (0-0) et à Newcastle (4-1), les hommes de Luis Enrique ont relevé la tête contre le Stade Rennais (3-1).

De retour de la trêve internationale, Kylian Mbappé et ses coéquipiers (3es) voudront donc enchaîner en championnat pour mettre la pression sur l’AS Monaco (1er) et l’OGC Nice (2e). Patrick Vieira est donc conscient que la tâche ne sera pas facile pour le Racing Club de Strasbourg dans deux jours. Pour autant, le coach des Alsaciens reste optimiste, mais a rappelé que la moindre erreur peut être fatale face à l’équipe parisienne.

« On sait à quoi s’attendre en allant à Paris. C’est l’une des meilleures équipes d’Europe. C’est un beau challenge pour nous. On devra avoir la bonne attitude, l’agressivité nécessaire pour faire une bonne performance [...] Le collectif du PSG est peut-être au-dessus des individualités de l’an dernier. Ils ont l’air plus unis que les années précédentes. Mais ils ont toujours des joueurs capables de faire la différence sur une action », a déclaré le technicien français, qui sait toutefois comment obtenir un résultat à Paris.

Patrick Vieira veut voir de « la rigueur et de la concentration »

Malgré quelques ratés en ce début de saison, le Paris Saint-Germain est une équipe qui fait peur en Ligue 1. Patrick Vieira est donc conscient que ses hommes devront faire un exploit pour espérer s'imposer au Parc des Princes, même face à un PSG pas aussi fort que d'autres années. « Concentration et rigueur nous permettront de faire un résultat. On ne peut pas se permettre d’avoir des oublis dans les replis défensifs, dans les couvertures. On ne doit pas faire d’erreurs », a rappelé Patrick Vieira, qui pourrait se passer des services de l'attaquant Emanuel Emegha. Le PSG est donc prévenu.