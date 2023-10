Après la petite altercation entre Luis Enrique et Alexandre Ruiz suite à la victoire face à Rennes, le PSG veut changer les choses face à la presse.

PSG : Le club cherche des solutions face aux médias

L'après-match face au Stade Rennais n'est pas passé inaperçu. Alors que le PSG venait de s'imposer 3-1 en Bretagne, Alexandre Ruiz, journaliste pour Free Ligue 1 a interrogé Luis Enrique sur le fait que tout n'était pas parfait de la part de son équipe. Une remarque qui a provoqué la colère de l'entraîneur parisien. "Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes tes interviews ! C'est le plus négatif de l'histoire du football mondial."

Pour éviter que ce genre d'évènement se reproduise, le PSG cherche des solutions pour améliorer la relation entre Luis Enrique et les médias comme l'indique le quotidien L'Équipe ce vendredi. Le quotidien sportif explique que les dirigeants parisiens ont discuté avec le coach espagnol à ce sujet durant la trêve internationale.

Luis Enrique n'est pas un grand fan des médias

Selon les propos de Manfredo Alvarez, grand ami de Luis Enrique, ce dernier n'est pas un grand fan des médias, et cela dure depuis assez longtemps. "Il ne se sent pas à l'aise avec les médias et les obligations médiatiques exigées par sa fonction. Il sait que ça fait partie de son job mais il trouve que c'est devenu trop prenant et n'a jamais aimé ça. Il n'aime pas tout ce qui est lié au football mais qui n'a rien à voir avec le terrain." Reste à savoir si le PSG parviendra à arranger les relations entre les journalistes et son entraîneur.