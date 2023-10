Un joueur formé à l’ASSE révèle qu’il avait proposé ses services à Laurent Batlles, arrivé à Saint-Etienne après la relégation de l’équipe en Ligue 2.

Mercato ASSE : Pierrick Cros, « j’avais proposé mon aide à Laurent Batlles »

Engagé par l’ASSE à la suite de la relégation du club en Ligue 2, Laurent Batlles a reconstruit l’équipe stéphanoise. Plusieurs joueurs sont partis et l’équipe a été renouvelée presque entièrement. Pendant le mercato estival 2022, Pierrick Cros avait souhaité revenir à Saint-Etienne, afin d’apporter son expérience au groupe stéphanois, dont l’objectif était la montée immédiate en Ligue 1. Dans une interview accordée à Evect, il explique sa démarche.

« À l’époque, j’avais proposé de venir aider l’ASSE, parce que je connais l’attente qu’il peut y avoir autour du club et cette pression permanente, car Saint-Étienne est attendu dans tous les stades », a appris le défenseur central, tout en précisant : « J'avais fait cette proposition dès la prise de fonction de Laurent Batlles. Comme la plupart des joueurs passés par l’ASSE, qui ont vu les déboires du club. J’avais proposé mon aide pour retrouver les valeurs et les couleurs du club qui n’a rien à faire en Ligue 2 ».

Laurent Batlles avait préféré d'autres profils en défense centrale

En définitive, l’entraineur des Stéphanois n’avait pas été convaincu par le profil de Pierrick Cros (31 ans). Il avait préféré d’autres arrières centraux. « Ça n'avait pas abouti pour différentes raisons. Ils avaient fait un bon recrutement. Des joueurs comme Anthony Briançon, Léo Pétrot et Jimmy Giraudon qui avaient été choisis et ils ont eu leur différente réussite. Sur le papier, c’étaient de bonnes recrues et les choix ont été faits comme pour moi […] », a justifié l’ancien joueur de l’ASSE.

Depuis la fin de son contrat à Laval, Pierrick Cros est sans club. Pour rappel, il avait fait sa formation à Saint-Etienne entre 2006 et 2011 et y a joué une seule saison (2011-2012) en Ligue 1, avant de rejoindre l’ES Pays d'Uzès.