L’ASSE est remontée au classement après un début de saison raté. Avant d’affronter Laval, Laurent Batlles a livré le secret de la série positive de son équipe.

La victoire de l'ASSE à Caen a été déclic selon Laurent Batlles

L’ASSE est 5e au classement de la Ligue 2 avant d’affronter le Stade Lavallois, lundi (20h45) au stade Francis-Le Basser. Les Stéphanois sont pourtant partis de la 17e place, car ils avaient démarré la saison par deux défaites, respectivement contre Grenoble Foot (0-1) et Rodez AF (2-1). Mais l’équipe de Laurent Batlles a redressé la barre progressivement grâce à sa série positive. Une série d’invincibilité de 8 matchs, soit précisément 5 victoires et 3 nuls. Saint-Etienne a ainsi glané 18 points sur 24 possibles. Avec seulement 2 points en moins que le 3e, les Verts sont désormais en embuscade pour monter sur le podium. C’est en cela que le match contre Laval, surprenant leader du championnat, est capital pour l’ASSE.

À deux jours du déplacement en Mayenne, Laurent Batlles a indiqué comment son équipe a lancé sa série. Il assure que la victoire contre le SM Caen (1-2) en Normandie a été le déclic. « La bascule s'est faite totalement lors du match à Caen où personne n'imaginait qu’on allait faire tomber le leader (d’alors, ndlr). On s'est rendu compte qu'on était capable de battre de grosses équipes du championnat. Ça nous a permis de valider tout le travail mis en place », a expliqué l’entraineur des Stéphanois, dans Le Progrès.

Laval, Angers et Auxerre : L'ASSE joue gros !

Pour la suite de la Ligue 2, l’ASSE a un calendrier bien relevé. Après Laval (1er), elle affrontera Angers (3e) puis l’AJ Auxerre (2e). Un autre tournant décisif pour les Verts, dans la course pour la montée en Ligue 1. « C’est un bon indicateur. Cela va nous permettre d'affronter des équipes différentes qui sont devant nous au classement. On sait comment joue Laval, Angers ne propose pas la même chose et Auxerre non plus. Ce ne sera pas le même fonctionnement que des équipes comme Ajaccio, très expérimentée, structurée et venue pour cadenasser », a commenté Laurent Batlles.

Notons que Saint-Etienne avait été tenue en échec par le club corse (0-0) à Geoffroy-Guichard, lors de la 10e journée, juste avant la trêve internationale.