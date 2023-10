En quête d’un nouvel arrière gauche, cet hiver, pour compenser la blessure longue durée de Nuno Mendes, Luis Campos a trouvé le profil idéal pour le PSG.

Mercato PSG : Luis Campos flashe sur Federico Dimarco

Nuno Mendes ne retrouvera pas la compétition avant février 2024. Ne comptant pas sur Layvin Kurzawa et désireux de positionner Lucas Hernandez dans l’axe de la défense, Luis Enrique a demandé au Paris Saint-Germain de recruter un nouveau latéral gauche lors du prochain mercato hivernal. Alors que le nom de l’international français Ferland Mendy, remplaçant de luxe au Real Madrid, est régulièrement associé aux Rouge et Bleu, Luis Campos pourrait finalement passer à l’action pour un élément évoluant en Serie A.

En effet, selon les informations relayées ce samedi par Calciomercato, le conseiller football du club de la capitale française, aurait des vues sur Federico Dimarco. Après le fâcheux dossier Milan Skriniar, le PSG envisagerait ainsi de s’attaquer à nouveau à l’Inter Milan. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Federico Dimarco n’est pas sur le marché, mais le champion de France pourrait lui offrir un contrat en or afin de le pousser à réclamer son transfert. Même si le club de Kylian Mbappé n’est pas seul sur ce coup.

Manchester United en pince aussi pour Federico Dimarco

Outre le Paris Saint-Germain, Manchester United serait également intéressé par le profil de Federico Dimarco. Monstrueux à son poste la saison dernière, avec notamment 16 buts en 50 matches toutes compétitions confondues, Dimarco compte déjà 4 réalisations en 7 apparitions en Serie A cette année. En difficultés défensivement, le manager des Red Devils voit l’international italien de 25 ans une réelle solution.

L’entraîneur Erik ten Hag, grand admirateur de l’international italien, espère renforcer son équipe lors du mercato hivernal et considère le défenseur latéral polyvalent comme une option de qualité qui pourrait également dépanner en défense centrale si nécessaire. Estimé à 45 millions d’euros, Federico Dimarco pourrait donc faire l’objet d’une grosse bataille entre le PSG et Manchester United dans les prochaines semaines. De son côté, l’Inter ne compte pas laisser partir son joueur et va prochainement lui proposer de signer un nouveau bail.