Battu par le PSG au Parc des Princes ce samedi, à 17 heures, l’entraîneur du RC Strasbourg, Patrick Vieira, a eu une réaction lucide après le match.

Malgré la défaite, Patrick Vieira reste positif

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le RC Strasbourg a été balayé ce samedi après-midi par le Paris Saint-Germain (3-0) au Parc des Princes. En zone mixte, l’entraîneur de Strasbourg a salué l'état d'esprit de ses hommes, tout en reconnaissant du travail à faire.

« On savait qu'en jouant Paris il ne fallait pas commettre d'erreur individuelle et avoir un peu de chance. Malheureusement sur cette première période, le but qu'on prend sur penalty est cruel, et ensuite notre but est refusé sur hors-jeu de pas grand-chose. On savait qu'il fallait éviter de perdre le ballon dans notre moitié de terrain, comme sur ce troisième but. On perd le ballon, ensuite on est complètement ouvert et on a été puni par la qualité individuelle des Parisiens. Ce qui m'a plu c'est la concentration, la discipline et l'état d'esprit, et la compétitivité. Je suis convaincu de ce qu'on met en place, même si je suis conscient que les résultats doivent être meilleurs. La patience c'est quelque chose qui est difficile à contrôler, je suis conscient des manques que l'on a », a déclaré Patrick Vieira avant de féliciter ses joueurs.

Patrick Vieira félicite tout de même ses joueurs

« On ressort de ce match avec beaucoup de frustration d'avoir concédé ce penalty et que le but de l'égalisation soit refusé pour hors-jeu (…) On savait qu'il fallait être très compacts pour empêcher ces Parisiens de trouver les joueurs entre les lignes. On a été disciplinés et agressifs, mais, malheureusement, une fois qu'on a récupéré le ballon, on le perdait assez rapidement. Il y a eu ce manque de qualité dans nos choix, mais il y a des choses positives qu'il faut retenir », a l’ancien manager de Crystal Palace au micro de Prime Vidéo.