À l'occasion du choc entre le PSG et le Milan AC, le groupe de Luis Enrique a été dévoilé, et le verdict est tombé concernant Warren Zaïre-Emery.

PSG-Milan AC : Warren Zaïre-Emery convoqué par Luis Enrique

Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain à quelques heures du choc face au Milan AC dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Annoncé incertain depuis le début de la semaine, et absent le week-end dernier face à Strasbourg en raison d'une douleur à la cheville gauche, Warren Zaïre-Emery fait bien parti du groupe convoqué par Luis Enrique.

La jeune pépite parisienne semble rétabli, et pourrait même être aligné dès le coup d'envoi de la partie aux côtés de Vitinha et Manuel Ugarte au milieu de terrain. Côté absence, Keylor Navas, touché aux lombaires, est remplacé par Alexandre Letellier. Enfin, les blessés de longue date que sont Marco Asensio, Presnel Kimpembe, et Nuno Mendes sont forfaits pour cette affiche.

Le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter le Milan AC :

Gardien : G. Donnarumma, A. Tenas, A. Letellier

Défenseurs : N. Mukiele, A. Hakimi, Marquinhos, D. Pereira, M. Skriniar, L.Hernandez

Milieux : F. Ruiz, Vitinha, K. Lee, C. Soler, W. Zaïre-Emery, M. Ugarte

Attaquants : R. Kolo Muani, K. Mbappé, O. Dembélé, G. Ramos, B. Barcola.