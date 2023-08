À la recherche d'un latéral gauche pour concurrencer Deiver Machado, Grégory Thil, le directeur sportif du RC Lens a activé une nouvelle piste au Portugal.

Mercato RC Lens : Grégory Thil pense à Bruno Onyemaechi

Si le RC Lens a réalisé de gros coups sur le marché des transferts, comme la venue d'Elye Wahi, il n'est pas rassasié. Le club artésien cherche à renforcer certains postes pour créer de la concurrence entre joueurs. Ces derniers jours, Grégory Thil s'active pour trouver un latéral gauche. Le but de ce renfort ? Bousculer Deiver Machado, titulaire indiscutable depuis le départ d'Ismaël Boura. Si Massadio Haïdara joue également au même poste que le Colombien, il est aussi utilisé pour épauler Jonathan Gradit.

Ainsi, le RC Lens se sent dans l'obligation de trouver un nouveau défenseur. D'après Foot Mercato, plusieurs pistes ont été activées ces dernières semaines. Les noms d'Ulisses Garcia (BSC Young Boys), Iago (FC Augsbourg) et Lucas Piton (Vasco de Gama) sont revenus avec insistance dans le Nord. Toutefois, il n'y a eu aucune avancée concrète avec ces trois joueurs. En revanche, le profil de Bruno Onyemaechi a particulièrement séduit la direction nordiste ces dernières heures. Titulaire indiscutable à Boavista, en Liga NOS, le taulier de 24 ans a disputé 32 matchs la saison dernière (2 buts et une passe décisive).

Machado en soins, un renfort nécessaire avant le PSG

Malgré des pistes qui affluent au poste de latéral gauche, le RC Lens peine à se positionner sur un joueur en particulier. La situation est pesante, car Deiver Machado est incertain pour le déplacement à Paris ce samedi soir. Le latéral colombien ressent de légères douleurs au bassin selon L'Équipe. Il a été pris en charge par l'équipe médicale du RC Lens. « On a une petite incertitude sur Machado. Il a fait des soins. Mais j'espère qu'il sera opérationnel pour samedi » a temporisé Franck Haise, le coach nordiste.

En cas de forfait de Machado, les Sang-et-Or pourraient opter pour un dispositif différent du 3-4-2-1. Pour rappel, celui-ci a été utilisé lors des deux premiers matchs de Ligue 1. Deuxième possibilité : s'appuyer sur la présence de Massadio Haïdara. L'ancien Nancéien est capable d'évoluer en tant que milieu gauche, et avait déjà remplacé Machado à ce poste par le passé. S'ils se veulent offensifs, les Lensois pourraient évoluer en 3-4-3. Tout va dépendre de la stratégie de Franck Haise, qui ne sera dévoilée qu'une heure avant le début du match (21h).