Luis Campos, le conseiller football du PSG, s’active pour boucler la signature d’un joueur emblématique du centre de formation. Les choses se précisent dans ce sens.

Mercato PSG : La prolongation de Warren Zaïre-Emery avance

L’homme du match de la rencontre de mercredi soir au Parc des Princes entre le Paris-Saint-Germain et l’AC Milan (3-0) devrait prochainement signer un nouveau contrat « à long terme. » Le journaliste italien Fabrizio Romano expliquait déjà hier que Warren Zaïre-Emery est « un élément clé du projet parisien » et devrait devenir la nouvelle tête de gondole de cette nouvelle ère tant évoquée par les dirigeants parisiens, dont Nasser Al-Khelaïfi. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain est déclaré intransférable par sa direction et se dirige tout droit vers une prolongation. Dans son édition du jour, le journal Le Parisien confirme la tendance et ajoute que Warren Zaïre-Emery pourrait être la prochaine surprise de Didier Deschamps pour la trêve internationale du mois de novembre.

Didier Deschamps impressionné par Warren Zaïre-Emery

Le quotidien régional explique que des discussions ont été entamées pour la prolongation de l’international espoir français depuis plusieurs semaines entre son agent Jorge Mendes et Luis Campos, qui a fait de ce dossier l’une de ses priorités. Pour le Paris SG, il n’est pas question de laisser partir à nouveau un joueur emblématique de son centre de formation. Toutes les parties ayant la volonté de poursuivre l’aventure ensemble, même si aucun accord n’a encore été trouvé pour le moment. Différents points restent à régler avant d’aboutir à la signature de cette prolongation de contrat.

De son côté, le journal L’Équipe assure que Didier Deschamps a craqué et Zaire-Emery file tout droit vers sa première sélection chez les Bleus. « Cette hypothèse prend de plus en plus d'épaisseur dans l'esprit du sélectionneur », explique le média sportif, qui rappelle que le sélectionneur de l’équipe de France était aux premières loges, présent au Parc des Princes mercredi, pour voir le protégé de Luis Enrique briller contre l’AC Milan. S’il venait en équipe de France, Warren Zaïre-Emery remplacerait probablement Boubacar Kamara ou Youssouf Fofana.