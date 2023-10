Fabio Grosso peut se réjouir avant le choc entre l’OL et l’OM, dimanche. Anthony Lopes est revenu à l’entrainement ce vendredi.

OL : Anthony Lopes présent à l’entrainement collectif

Touché au visage et en soins à l’infirmerie de l’OL cette semaine, Anthony Lopes a retrouvé ses coéquipiers à l’entrainement, ce vendredi. Il a intégré l’équipe de Fabio Grosso en pleine préparation de l’Olympico contre Marseille au Vélodrome, dimanche (20h45). D’après les information de Olympique et Lyonnais, le gardien de but N°1 de Lyon s’est entrainé avec ses doublures Rémi Riou et Justin Bengui, avant de rejoindre le collectif. Il a ainsi pris part aux exercices avec le groupe, notamment sur les coups de pied arrêtés, sans son masque de protection.

24 joueurs, y compris Anthony Lopes, étaient présents à la séance de ce jour, à en croire le site spécialisé. Achraf Laaziri (20 ans) et Mamadou Sarr (18 ans), deux jeunes joueurs de la réserve, étaient également dans le groupe de Fabio Grosso, à deux jours du match défi contre les Marseillais. L’arrière gauche et le défenseur central sont toujours en attente de leur premier match en Ligue 1. Le nouvel entraineur de l’OL peut donc compter sur un groupe au grand complet face à l’OM, en clôture de la 10e journée de Ligue 1.

OM-OL : Un Olympico décisif pour l'avenir de Fabio Grosso

Un Olympico dont l’issue pourrait sceller le sort du technicien italien, déjà sur un siège éjectable. Nommé à la place de Laurent Blanc, le 18 septembre, il n’a toujours pas gagné le moindre match. Son bilan (3 défaites et 1 nul) est catastrophique. De ce fait, la direction des Gones n’hésiterait pas à le limoger s'il perd l'important match contre les Phocéens, qui ont joué en Ligue Europa, jeudi. Dernier du championnat avec 3 petits points en 9 matchs, Lyon est menacé de relégation en Ligue 2. Même si le président John Textor est optimiste, le niveau des joueurs et le jeu produit par son équipe ne sont pas de nature à rassurer.