L’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso, pourra compter sur un renfort de taille en fin d’année. Pape Gueye va bientôt réintégrer le groupe.

OM : La date de réintégration de Pape Gueye est enfin fixée

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Pape Gueye, a été confronté à une suspension de 4 mois ainsi qu'à une amende de 2,5 millions d'euros suite à un différend juridique avec Watford. Cette sanction infligée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) a empêché l’international sénégalais de participer aux matchs officiels de l'OM depuis le début de la saison.

Malgré sa suspension, Pape Gueye continue de s'entraîner régulièrement avec ses coéquipiers à la Commanderie, afin de maintenir sa forme physique et reste impliqué dans la vie du club. Pendant cette période, le joueur de 24 ans a assisté aux matchs de l'OM depuis les tribunes du stade Vélodrome ou même depuis son domicile. Cependant, la bonne nouvelle pour le jeune joueur et son club est que sa suspension touche bientôt à sa fin.

Pape Gueye de retour face au FC Lorient

En effet, selon Le Phocéen, le retour de Pape Gueye est prévu pour le week-end du 9 et 10 décembre à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1, où l'Olympique de Marseille affrontera le FC Lorient. Cela signifie que le milieu de terrain sénégalais sera bientôt éligible pour retrouver les terrains et apporter ses qualités techniques et son expérience dans l’entrejeu de l’OM.

Cette nouvelle sera certainement bien accueillie par le nouvel entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso, qui pourra compter sur un renfort de taille en milieu de terrain avant la fin de l'année. Pape Gueye apportera sa polyvalence et ses compétences à une équipe qui espère poursuivre sa saison de la meilleure manière possible en Ligue 1 et sur la scène européenne. En attendant, les Phocéens se préparent pour un défi de taille, ce dimanche contre l’OL en championnat.