Passé en conférence de presse ce vendredi, Henrique a lâché sa première réponse sur son avenir à l’OL où il est entré dans sa dernière année de contrat.

Mercato OL : Henrique vers un départ libre de Lyon ?

Recruté gratuitement au Vasco de Gama (Brésil en juin 2021), Henrique (Silva) est en fin de contrat à l’OL en juin 2024. À deux mois de l’ouverture du mercato d’hiver, il songe à son avenir dans le plus grand secret. Il a en effet la possibilité de donner sa préférence au club de son choix, à partir de janvier 2024. Il pourrait ainsi partir librement à la fin de son engagement à Lyon. Le club rhodanien peut également décider de transférer le défenseur cet hiver, si évidemment son profil intéresse des clubs. Il est aussi possible que l’Olympique Lyonnais prolonge le bail du Brésilien avant son terme. Dans ce dernier cas, les parties prenantes doivent négocier et trouver un accord, afin de poursuivre leur aventure si elles le souhaitent.

Henrique : « Personne n’a encore parlé de prolongation avec moi »

Mais à huit mois de la fin de leur contrat, la direction de l’OL et Henrique ne parlent pas encore de cette possibilité. En d’autres termes, la question de la prolongation de leur accord n’est pas à l’ordre du jour. Comme l’a confié l’arrière latéral gauche, face aux médias, « personne n’a encore parlé de prolongation avec lui ». Il rêve pourtant de continuer sa carrière à Lyon. « J’aime trop ce club et la ville. […]. L'OL m'a redonné l'envie de jouer au football. On verra ce qu’il se passe par la suite », a déclaré le natif de Rio de Janeiro.

Il faut dire que les responsables lyonnais sont préoccupés par la situation financière difficile du club et aussi les résultats catastrophiques en Ligue 1, en ce moment. John Textor et ses collaborateurs pourraient se pencher sur les contrats de joueurs, dont celui de Henrique, quand l'équipe sera sortie de la zone rouge et les comptes du club remis à flot.