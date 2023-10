S'il a plutôt réussi son entrée sous les couleurs du RC Lens, Elye Wahi doit encore s'améliorer sur un point selon Franck Haise.

RC Lens : Franck Haise travaille avec Elye Wahi sur son repli défensif

Et si Elye Wahi devenait encore plus fort ? C'est possible selon Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens. Mais pour cela, l'attaquant de 20 ans doit s'améliorer sur un point précis de son jeu : son repli défensif. « On doit être plus clair sur les aspects défensifs, c’est un joueur que je vois particulièrement en individuel à la vidéo, en lui montrant les bonnes choses et d’autres séquences moins abouties. Le but n’est pas d’être prescriptif mais de montrer aux joueurs ce qui est bien ou mal et ce qui peut être corrigé » a confié Haise au site Lensois.com.

Si le technicien de 52 ans se montre exigeant envers son joueur, c'est aussi parce qu'il connaît ses capacités. « On veut qu’il soit le joueur le plus construit possible. Il a tellement de qualités et de potentiel, il déjà a fait des choses exceptionnelles mais on veut qu’il soit le joueur le plus complet possible car on a tous, pour lui, des aspirations hautes » a-t-il poursuivi.

Un nouveau rôle encore difficile à assumer au RC Lens

Arrivé comme une véritable star au RC Lens, Elye Wahi doit encore s'adapter au nouveau statut du club, qui joue la Ligue des Champions. Le buteur français a longtemps été couvé par le Montpellier HSC, son dernier club. Formé deux ans en Paillade, puis passé professionnel en 2020, Elye Wahi a réalisé une ascension fulgurante. D'abord considéré comme jeune espoir, il a pu disputer 18 matchs de Ligue 1 lors de sa première saison (3 buts, une passe décisive en 2021).

En 2022, l'attaquant est désormais bien connu du championnat. Titulaire indiscutable, il a pris part à 33 des 38 rencontres de Ligue 1 pour 10 buts et 2 passes décisives. En 2023, il confirme les attentes placées en lui. Avec 19 réalisations, Wahi termine meilleur buteur du MHSC. Malgré ces performances, le club héraultais a souvent fini loin de l'Europe. C'est donc à Lens que le joueur a vécu ses premières soirées en Ligue des Champions. Et s'il doit s'améliorer sur le plan défensif, il parvient à conserver ses qualités offensives : 2 buts et une passe décisive en 3 matchs. Que Franck Haise se rassure, l'ancien pailladin apprend vite.