Écarté par le PSG depuis le début de la saison, Hugo Ekitike ne devrait pas faire long feu dans la capitale. L’attaquant de 21 ans a tranché pour son avenir.

Mercato PSG : Hugo Ekitike veut disputer les JO de 2024

Mis au placard par le Paris Saint-Germain suite à son refus de rejoindre l'Eintracht Francfort dans le cadre d'un échange avec Randal Kolo Muani dans les ultimes instants du dernier mercato estival, Hugo Ekitike serait finalement prêt à aller voir ailleurs dès cet hiver. Arrivé en grande pompe à l’été 2022 contre un chèque de 35 millions d’euros, l’international espoir français est conscient qu’il ne fait plus partie des plans du club de la capitale française.

Son salut résiderait donc dans un changement d’air le plus rapidement possible. Surtout que l’ancien l’avant-centre du Stade de Reims rêve de disputer les Jeux Olympiques 2024, qui seront organisés en France, à en croire Foot Mercato. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Hugo Ekitike serait à présent disposé à faire ses valises et vider ses casiers au Campos PSG dans le mois de janvier. Et il ne devrait pas manquer d’opportunités rebondir.

Hugo Ekitike en Premier League cet hiver ?

En effet, selon les informations divulguées par le portail sportif, les dirigeants de Lille OSC, qui cherchent un attaquant supplémentaire pour faire souffler Jonathan David, se seraient à nouveau renseigné auprès de leurs homologues du PSG pour Hugo Ekitike, après l’échec de la tentative de l’été passé. Pour autant, Foot Mercato assure que l’enfant de Reims semble de plus en plus se rapprocher de la Premier League que d’une nouvelle aventure dans un autre club de Ligue 1.

Le nom du prétendant anglais, qui pourrait passer à l'action dans les semaines à venir, n’a pas filtré, mais Ekitike était annoncé sur le collimateur de West Ham, Everton et Crystal Palace. De son côté, le Paris SG attend un chèque d’un montant compris entre 20 et 25 millions d’euros pour laisser partir le jeune compatriote de Kylian Mbappé.