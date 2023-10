Jean-Michel Aulas n’est pas content. Il est sorti du silence ce lundi pour exprimer sa colère sur les incidents à Marseille, autour de l’Olympico OM-OL.

OL : Jean-Michel Aulas apporte son soutien à Fabio Grosso

L’OL n’a pas pu affronter l’OM au Vélodrome, dimanche soir en clôture de la 10e journée de Ligue 1. La LFP a décidé d’annuler l’électrique Olympico, après des incidents survenus en dehors du stade. L’entraineur de Lyon a été blessé grièvement au visage par un projectile, suite au caillassage du bus du club rhodanien. Une blessure grave qui a nécessité une intervention et 12 points de suture. La Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel se réunira jeudi pour décider des éventuelles sanctions et des conditions pour la reprogrammation du match. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas a apporté « son soutien total à Fabio Grosso et aux joueurs ».

Aulas : « on ne peut pas exclure la responsabilité du club organisateur »

Comme John Textor, son successeur à la présidence de l’OL, l’ancien patron des Gones est très en colère. Il pointe du doigt le club phocéen pour les incidents qui ont empêché la tenue du match entre Lyon et Marseille. « Quand des incidents de ce type sont prémédités et réalisés par des groupes de supporters abonnés d’un club, on ne peut pas exclure la responsabilité du club organisateur, surtout si ces actes ont été dénoncés aux délégués à de nombreuses reprises précédemment ?? » a écrit Jean-Michel Aulas, tout en réclamant « des sanctions exemplaires ».

En attendant le verdict de la LFP, Lyon est la lanterne rouge du championnat avec 3 points, tandis que Marseille est 9e avec 12 points.