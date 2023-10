Suite aux incidents qui ont provoqué le report de l’Olympico, la LFP a pris une forte décision pour le prochain match de l’OM contre Lille ce samedi.

OM : Les Marseillais devront se relancer après les violents incidents

Après une victoire convaincante en Ligue Europa face à l'AEK Athènes (3-1), l’Olympique de Marseille avait hâte de poursuivre sur sa lancée en championnat en affrontant l'Olympique Lyonnais lors de la 10e journée de la Ligue 1. Cependant, ce choc tant attendu a été reporté en raison de violents incidents survenus avant le coup d'envoi du match.

Dimanche soir, à proximité du stade Vélodrome, un bus de supporteurs lyonnais a été violemment pris pour cible par un groupe d'individus. Quelques minutes plus tôt, c'était le bus transportant les joueurs de l'OL qui avaient été visés, causant des blessures au visage de l'entraineur Fabio Grosso. Face à cette situation chaotique, la rencontre entre l'OM et l'OL a logiquement été reportée à une date ultérieure.

Suite à ces évènements dramatiques, de lourdes sanctions sont attendues à l'encontre des responsables de ces actes de violence. En attendant, l'OM doit rapidement se tourner vers son prochain défi qui l'attend au stade Vélodrome ce samedi. L'équipe entraînée par Gennaro Gattuso accueille le LOSC dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 1.

Stéphanie Frappart sera l'arbitre du match entre l'OM et le LOSC

Après le chaos survenu avant l'Olympico, les Phocéens espèrent que la réception de Lille OSC se déroulera dans de meilleures conditions. Pour cette rencontre, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a choisi l'arbitre qui officiera. Stéphanie Frappart a été désignée pour diriger le match entre l'OM et le LOSC ce samedi.

Sur le terrain, la célèbre arbitre de la Ligue 1 sera assistée de Mikael Berchebru et Thomas Luczynski, avec Romain Delpech en tant que quatrième arbitre. La VAR, quant à elle, sera supervisée par Jérôme Brisard et Christian Guillard. Pour le prochain match entre l'OM et le LOSC, la sécurité des supporteurs, des joueurs et des membres du personnel reste une préoccupation majeure, en espérant que des mesures adéquates seront prises pour éviter tout incident similaire à celui qui a conduit au report de l’Olympico.