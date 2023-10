En plus de la victoire de l'OM contre l’AEK Athènes (3-1), le président Pablo Longoria a enregistré une belle rentrée d’argents dans les caisses du club.

OM : Pablo Longoria et son équipe empochent déjà 10 M€ en Ligue Europa

L'Olympique de Marseille a enfin remporté son premier succès en Ligue Europa cette saison. Après deux matchs nuls consécutifs contre l’Ajax Amsterdam (3-3) et Brighton (2-2), le club phocéen s’est imposé ce jeudi soir face à l'AEK Athènes (3-1). Cette précieuse victoire a permis à l’OM de prendre la tête de son groupe avec 5 points et a apporté de la joie au peuple marseillais. Elle a également renfloué les caisses du club.

En effet, selon les informations dévoilées par Sportune, depuis le début de la nouvelle édition de la Ligue Europa, les dirigeants de l’OM ont déjà empoché environ 10 millions d'euros. Ce montant comprend bien évidemment différentes sources de revenus. D'abord, le club phocéen a reçu 3,63 millions d'euros en primes de participation à cette compétition européenne. Ensuite, l’OM a obtenu 1,05 million d'euros en primes de résultats, qui sont accordées en fonction des performances de l'équipe au cours des matchs.

Le classement au coefficient UEFA, basé sur les performances passées en compétitions européennes, a aussi rapporté 3,3 millions d'euros. Enfin, le club présidé par Pablo Longoria a obtenu de 3,3 millions d'euros supplémentaires grâce au "Market Pool", qui englobent les droits télévisés et les recettes commerciales générées par la Ligue Europa. Dans l'ensemble, ces chiffres sont prometteurs pour l'OM sur le plan financier.

L'Olympique de Marseille vise la finale en Ligue Europa

À noter que l’Olympique de Marseille a subi une élimination précoce en Ligue des champions en début de saison et a été reversé en Ligue Europa. Les hommes de Gennaro Gattuso espèrent aller le plus loin possible dans cette compétition et affichent un visage conquérant pour sortir des phases de poule. "L’objectif est d'atteindre la finale de la Ligue Europa. Nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir", avait déclaré Vitinha lors d'une interview accordée à Maritima Médias

En attendant, la participation en Ligue Europa a déjà permis au club de renforcer ses caisses, et chaque victoire supplémentaire ajoutera davantage à ce montant. Pour de nombreux observateurs de l’OM, ce jackpot bienvenu est un signe positif, montrant à quel point le club présidé par Pablo Longoria est sur la bonne voie, tant sur le terrain que sur le plan économique.