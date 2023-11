Le Stade Rennais est bien loin de son objectif de cette saison. Une des raisons des difficultés du club breton est détectée, avant son match contre Nice.

Stade Rennais : L'équipe de Bruno Genesio en difficulté en Ligue 1

Le Stade Rennais est 8e de Ligue 1 avec 12 points en 10 matchs disputés. Plus précisément, l’équipe de Bruno Genesio a enregistré 2 défaites, autant de victoires et 6 matchs nuls, et a concédé 13 buts. Les Rouge et Noir sont sur une série négative, soit 2 défaites face au PSG (1-3) et au FC Lorient (2-1), puis un nul contre le RC Strasbourg (1-1).

À ce stade de la saison, le club breton est clairement en échec, relativement à son l’objectif, à savoir le podium et une qualification pour la Ligue des champions. Le SRFC a 8 points de retard sur l’AS Monaco (3e) et 10 sur le leader l’OGC Nice. « On n'a gagné que deux matchs sur dix en championnat, c'est largement insuffisant », reconnait l’entraineur de Rennes.

« Les entrants ne se mettent plus trop en valeur » au SRFC !

Dans un article sur la situation du Stade Rennais, L’Équipe soutient que « les liens ne sont pas encore assez solides » entre Bruno Genesio et ses joueurs. La source fait un constat sur les dernières rencontres de Rennes. « Le coach rennais a gardé un onze stable sur la séquence à trois matchs et ça ne lui a pas souri dimanche (face à Strasbourg) », a-t-elle fait remarquer. Le quotidien sportif note surtout que « les entrants ne se mettent plus trop en valeur ». Cela peut-être synonyme de « frustration ou de démobilisation ».

Face à la situation décrite par le média, le technicien de 57 ans avait déclaré, après le nul contre Strasbourg : « S'il y en a qui choisissent un autre chemin, ils se mettront en dehors d'eux-mêmes ».