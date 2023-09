Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’AS Monaco Adi Hütter a évoqué le choc à venir contre l’OM de Gennaro Gattuso, nommé mercredi.

AS Monaco : Adi Hütter ne tiendra pas compte de la situation de l’OM

Après une défaite frustrante dans le derby azuréen contre l’OGC Nice la semaine dernière (0-1), l’AS Monaco veut rapidement rebondir. Le club du Rocher reprend du service contre un autre gros morceau du championnat, l’Olympique de Marseille. Un match forcément spécial face à un adversaire qui vient de changer d’entraîneur avec la nomination de Gennaro Gattuso en remplacement du démissionnaire Marcelino. Pour autant, dans la Principauté, il n’est pas question de s’attarder sur le contexte agité de l’OM pour aborder ce match comptant pour la septième journée de Ligue 1.

« Je ne veux pas commenter ce qu’il se passe à l’Olympique de Marseille. Ma concentration est sur notre situation à nous. Ce que je peux dire c’est que Gennaro Gattuso était un très bon joueur de foot, un international italien qui a été champion du Monde en 2006. C’était un milieu très agressif. Ce n’est pas facile de préparer ce match, en ne sachant pas vraiment comment son équipe va jouer. Mais nous devrons nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre philosophie », a déclaré le technicien autrichien, qui veut vite se relancer après le revers face aux Aiglons.

Adi Hütter veut montrer une réaction après Nice

Malgré une avalanche de blessures avant le match de samedi soir à Louis II, notamment Mohammed Salisu, Breel Embolo, Caio Henrique, Takumi Minamino et Aleksandr Golovine, suspendu, l’AS Monaco est ambitieuse et compte bien s’imposer contre l’OM pour rebondir. « L’OM est un des meilleurs clubs de France. Ils vont vouloir montrer à leur nouveau coach qu’ils sont de bons joueurs. Mais je dois dire que cela dépend aussi beaucoup de nous et de notre capacité à développer notre jeu. Ce qui est certain c’est que nous voulons montrer une réaction après la défaite dans le Derby contre Nice. C’est une belle opportunité de réagir », a confié Adi Hütter. Les Marseillais et leur nouvel entraîneur Gennaro Gattuso sont donc prévenus.