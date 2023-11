Présent en conférence de presse, à deux jours du match contre le FC Lorient, Franck Haise a livré des nouvelles préoccupantes pour Jimmy Cabot.

RC Lens : Franck Haise donne des nouvelles inquiétantes pour Jimmy Cabot

Fort de sa large victoire contre le FC Nantes (4-0), le Racing Club de Lens se prépare à affronter le FC Lorient samedi avec la ferme intention de décrocher un deuxième succès consécutif en championnat. Cependant, le club artésien ne pourra pas compter sur un effectif au complet, car Jimmy Cabot ne sera pas prêt à effectuer son retour sur les pelouses de sitôt. Le milieu de terrain du RC Lens a été victime d'une rupture du ligament croisé en octobre 2022, une blessure qui a nécessité une longue période de récupération.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Franck Haise a évoqué l'état de santé de Jimmy Cabot et les nouvelles ne sont pas très encourageantes. Selon l’entraîneur du RC Lens, le joueur de 29 ans a consulté son chirurgien lundi dernier, et les derniers diagnostics ne sont pas favorables. « Dès qu'il fait un petit effort, le genou regonfle rapidement. Il subira un nettoyage articulaire la semaine prochaine. À court ou moyen terme, le genou ne réagit pas très bien », a indiqué le coach artésien devant les médias.

Deux autres joueurs devraient être absents face au FC Lorient

En plus de l'indisponibilité de Jimmy Cabot, Franck Haise devra également faire face à d'autres absences pour le déplacement à Lorient. Deux joueurs, Wesley Saïd et David Pereira Da Costa, sont touchés à la cuisse. Lors de l'entraînement de jeudi, ils ont été contraints de s'entraîner à part, ce qui suggère qu'ils seront probablement indisponibles pour le match contre le FC Lorient.

Ainsi, le RC Lens se rendra dans le Morbihan avec quelques absences. L'entraîneur des Sang et Or devra trouver des solutions pour compenser ces absences et aligner une équipe compétitive en vue de tenter de décrocher un nouveau succès en championnat.