Auteur d'un doublé contre le FC Nantes samedi, Florian Sotoca est encore un peu plus entré dans l'histoire du RC Lens. Explication.

RC Lens : Florian Sotoca pulvérise un record des Sang-et-Or

Une belle récompense pour une performance exceptionnelle. En inscrivant un doublé lors de la victoire à domicile contre Nantes (4-0), comptant pour la dixième journée de Ligue 1, Florian Sotoca a définitivement gravé son nom dans l'histoire du RC Lens.

En signant son deuxième puis troisième but de la saison en championnat, l'attaquant de 33 ans a gonflé ses statistiques. Il ne le savait sans doute pas, mais il a brisé un record du club selon Opta. Auteur de 31 réalisations avec le RC Lens, Sotoca est devenu le meilleur buteur des Sang-et-Or au XXIème siècle. Aucun joueur n'a fait mieux que lui. Une belle récompense pour le buteur, fidèle au club depuis 2019.

Des déclarations d'amour incessantes envers le RC Lens

S'il y a bien un joueur dont l'avenir ne fait aucun doute, c'est Florian Sotoca. Malgré de belles émotions vécues avec Grenoble, en terminant meilleur buteur lors de sa dernière saison, le joueur est tombé amoureux du RC Lens à sa signature en 2019. Et contrairement à son ancienne équipe, il a choisi d'inscrire de lui-même son nom dans l'histoire du club artésien. En mars dernier, Florian Sotoca a apposé sa plaque sur les grilles du stade Bollaert-Delelis. Sur celle-ci, est rappelé son but contre Orléans en mars 2020, synonyme de montée en Ligue 1.

Un moment fort pour le buteur qui a voulu montrer son amour pour les Sang-et-Or : « Très heureux d’avoir commandé ma plaque et de laisser une empreinte aux milieux des vôtres, à vie ! [...] » avait-il écrit, fier de son acte sur son compte Instagram. À Lens, Florian Sotoca vit le football à 200%. Soulagé après la qualification en Ligue des Champions, il veut emmener le club le plus haut possible. Alors forcément, le moindre pépin l'irrite, comme son but refusé dans les arrêts de jeu au Havre (0-0) : « Ça fait partie du football, même si ça se joue à un centimètre ou deux. C'est rageant » avait-il concédé au micro de l'AFP. Une chose est sûre : il ravit les supporters avec son implication.