L’infirmerie de l’ASSE commence à se vider avant la réception du Paris FC, mais un joueur important va lui rester un peu plus longtemps que prévu.

ASSE-Paris FC : Gautier Larsonneur et Ibrahima Wadji forfaits

L’ASSE prépare la réception du Paris FC, à Geoffroy-Guichard, samedi (15h). Deux retours sont annoncés pour cette rencontre de la 13e journée de Ligue 2. Stéphane Diarra et Thomas Monconduit ont repris l’entrainement selon Peuple-Vert. Touché aux adducteurs contre l’AC Ajaccio (0-0), le premier a manqué les deux derniers matchs de Saint-Etienne. Quant au deuxième, il a été touché à un mollet face à Angers SCO (2-0), lundi, mais il semble s’être remis rapidement, si l'on en croit la source.

Cependant leur participation au match contre les Parisiens est encore incertaine. Idem pour Dylan Chambost. Laurent Batlles devrait donner plus de précisions sur leur état de forme, lors de la conférence de presse d'avant-match, ce vendredi. Quant à l’avant-centre Ibrahima Wadji (rechute) et le gardien de but Gautier Larsonneur (épaule), ils semblent d’ores et déjà forfait.

ASSE : Dylan Batubinsika indisponible, son retour espéré après la trêve internationale

Victime d’une blessure musculaire lors de la dernière séance d'entrainement de l’ASSE, avant le match contre Angers, Dylan Batubinsika (27 ans) restera à l'infirmerie plus longtemps que prévu. Il sera absent pour plusieurs semaines, d'après les informations de la sélection de la République Démocratique du Congo, relayées par le quotidien Le Progrès.

En effet, le défenseur des Verts, par ailleurs international congolais (2 sélections), a été déclaré forfait, jeudi soir. Il ne prendra donc pas au prochain rassemblement des Léopards, pendant la trêve internationale de novembre. Naturellement, Laurent Batlles serait privé de Dylan Batubinsika contre le Paris FC, mais aussi face à l’AJ Auxerre, le 11 novembre. Son retour en Ligue 2 est espéré lors de la 15e journée contre Pau FC.