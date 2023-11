À deux mois de l'ouverture du mercato hivernal, les tractations ont déjà débuté en coulisses. Notamment entre la star du PSG Kylian Mbappé et le Real Madrid.

Mercato PSG : Le Real Madrid est confiant pour l’arrivée de Kylian Mbappé

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé sera libre de se mettre d'accord avec un autre club en vue de la saison prochaine à partir du 1er janvier prochain. À en croire plusieurs sources proches du club de la capitale, l’attaquant de 24 ans a promis au PSG de renoncer éventuellement à diverses primes, notamment celle de fidélité. Après L’Équipe, RMC Sport confirme que les dirigeants parisiens et le clan Mbappé possèdent un accord pour qu’aucune partie ne soit lésée dans ce dossier.

Nasser Al-Khelaïfi conserve ainsi l’objectif de prolonger le capitaine de l’équipe de France et semble confiant quant à ses chances d’y parvenir. « On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille », confiait le président du PSG en marge du dernier tirage au sort de Ligue des Champions, pour RMC Sport. Cependant, le Real Madrid ne lâche pas l’affaire et resterait toujours à l’affût en cas de départ du partenaire de Lucas Hernandez. D’ailleurs, le club espagnol afficherait une profonde confiance concernant l’arrivée du meilleur buteur de l’histoire du Paris SG.

Le numéro 10 déjà réservé pour Kylian Mbappé

En effet, d’après les renseignements relayés ces dernières heures par la célèbre émission El Chiringuito, le Real Madrid a d’ores et déjà réservé le numéro 10 pour Kylian Mbappé. Par la voix de Francisco Buyo, consultant sportif et ancien gardien de but du Real Madrid, Florentino Pérez et les siens sont déjà prêts à accueillir le compatriote d’Ousmane Dembélé l'été prochain au terme de son engagement.

« La saison prochaine, Mbappé portera le 10 au Real Madrid », a indiqué Francisco Buyo. Toujours selon El Chiringuito, Mbappé se verra proposer un salaire de 35 millions d'euros par saison s'il rejoignait les Merengues. Il deviendrait donc le plus gros salaire du vestiaire madrilène devant Luka Modric, Toni Kroos et Vinicius Junior.