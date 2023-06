Alors qu'il n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid, Luka Modric fait l'objet de convoitises du côté de l'Arabie saoudite. Le Croate hésite sur son futur.

Mercato Real Madrid : Luka Modric pourrait rejoindre Karim Benzema

Après Karim Benzema, le Real Madrid pourrait bien voir un autre de ses joueurs partir libre vers l'Arabie saoudite. D'après les informations de Sport, le pays du Golfe se montre de plus en plus insistant auprès de l'entourage de Luka Modric afin que ce dernier rejoigne le championnat saoudien. Une première offre avait été formulée au milieu de terrain croate, en fin de contrat le 30 juin prochain.

Aux dernières nouvelles, cette proposition a été actualisée et serait encore plus lucrative. L'Arabie saoudite fait le forcing pour recruter Luka Modric, dont la priorité reste de prolonger avec le Real Madrid. Au club depuis 2012, la tendance semblait être à une prolongation d'une année supplémentaire ces derniers temps. L'accélération de l'Arabie saoudite sur les stars européennes ces derniers temps pourrait bien changer la donne et voir Luka Modric faire ses valises pour rallier le championnat saoudien.

Luka Modric tenté par l'Arabie saoudite

Le quotidien espagnol précise tout de même que Luka Modric souhaite continuer l'aventure une saison de plus avec le Real Madrid. Dans une situation similaire la saison passée, le Croate avait prolongé son contrat mais ne faisait pas encore l'objet de convoitises de l'Arabie saoudite. Le joueur hésiterait de plus en plus et pourrait bien être convaincu de rejoindre l'Arabie saoudite dans les prochains jours.

Il rejoindrait dans le championnat saoudien ses anciens coéquipiers Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, alors que d'autres grands joueurs européens sont visés. L'arrivée de Jude Bellingham donnera également moins de temps de jeu à Luka Modric la saison prochaine en cas de prolongation au Real Madrid. Le Croate aura 38 ans en septembre, et bien qu'il ait eu un rôle important cette année, il pourrait voir son influence baisser.