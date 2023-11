À l’approche du mercato hivernal, Pablo Longoria, président de l’OM, a réactivé une piste menant à un milieu de terrain évalué à 27 millions d’euros.

Mercato OM : Pablo Longoria revient à la charge pour Daichi Kamada

Alors que l’Olympique de Marseille réalise un début de saison décevant, marqué par une décevante 10e place au classement, les dirigeants phocéens se projettent déjà sur le prochain mercato d’hiver. La direction de l’OM compte profiter de cette fenêtre de transfert pour renforcer son effectif. L’une des priorités de Pablo Longoria sera sans doute le renforcement du secteur offensif et l’arrivée d’un nouveau latéral gauche.

L’OM ambitionne aussi d’apporter un nouveau renfort dans l’entrejeu. Il faut dire que la blessure de Valentin Rongier laisse un vide dans ce secteur de jeu qu’il faudra rapidement combler. Conscient de la nécessité d’attirer un nouveau milieu de terrain, le président Pablo Longoria explore déjà plusieurs pistes en coulisse et l’une d’entre elles mène à Daichi Kamada. Comme l’indique Il Messagero, les recruteurs marseillais suivent de très près la situation du milieu de terrain japonais de la Lazio Rome.

C'est 27 millions d'euros pour Daichi Kamada

L’intérêt de l’OM pour Daichi Kamada n’est pas nouveau. En juin dernier, alors qu’il arrivait en fin de contrat avec l’Eintracht Francfort, le milieu offensif de 27 ans était fortement courtisé sur le marché de transferts. Si les Marseillais souhaitent le recruter, le Samouraï bleu avait finalement fait le choix de rejoindre la Lazio Rome. Sauf que les choses ne déroulent pas comme prévu sous ses nouvelles couleurs.

Depuis son arrivée chez les Biancocelesti, Daichi Kamada ne parvient pas à s’imposer au sein de l’équipe entraînée par Maurizio Sarri. À tel point que son départ dès le mois de janvier est évoqué. L’OM se positionnerait donc comme un courtisan sérieux pour l’accueillir. Toutefois, le club présidé par Pablo Longoria devra faire preuve de persuasion et de générosité pour mener à bien cette opération. Puisque la valeur marchande du Japonais est estimée à environ 27 millions d’euros, selon Transfermarkt. Un montant plus ou moins conséquent pour les finances de l’OM. Par contre, l’idée d’un prêt de six mois n’est pas à exclure.