Invaincu depuis le début de la saison, l’OGC Nice poursuit sur sa lancée après sa victoire face au Stade Rennais dimanche soir. Mais Francesco Farioli refuse de s’enflammer.

Francesco Farioli : « On n'est pas une équipe de rêveurs »

L’OGC Nice ne compte pas lâcher facilement face à la pression du Paris Saint-Germain. Le club azuréen a tenu son rang, dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Face au Stade Rennais à l’Allianz Riviera, les hommes de Francesco Farioli ont remporté la partie (2-0), retrouvant ainsi leur fauteuil de leader avec un point d’avance sur l’équipe de Luis Enrique. Pour autant, l’entraîneur des Aiglons refuse de s’emballer.

« Si l’on rêve plus grand ? Non, non ! On en parlait dans le vestiaire, on va se mettre au travail dès demain matin. Il faut qu’on trouve une alternative pour après le carton rouge (de Youssouf Ndayishimiye). Ce sera important. On n’est pas une équipe de rêveurs, on est une équipe de travailleurs. C’est ce qui doit nous définir et c’est ce qui nous définit », a déclaré le technicien italien au micro de Prime Vidéo. Leader invaincu après 11 journées de Ligue 1, l’OGC Nice refuse donc de revoir ses ambitions à la hausse, même si en interne, certains y pensent.

Jérémie Boga : « Il y a une place à prendre en haut du classement »

Premier buteur de l’OGC Nice face à l’équipe de Bruno Genesio, l’attaquant international ivoirien Jérémie Boga, n'a visiblement pas attendu les consignes de son coach Francesco Farioli. Au terme de la rencontre face au Stade Rennais, le joueur de 26 ans a notamment déclaré : « cette année, il y a une place à prendre en haut du classement. Même si on reste focalisé sur nos performances à nous. » Reste maintenant à savoir si l’OGCN pourrait tenir face au PSG jusqu’à la fin de la saison.