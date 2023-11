Arrivé au RC Lens librement en septembre, un milieu de terrain qui ne rentre pas dans les plans de Franck Haise est ouvert au départ.

RC Lens : Stijn Spierings ne rentre pas dans les plans de Franck Haise

Ancien joueur de Toulouse FC, Stijn Spierings s’est engagé librement avec le RC Lens pendant le mercato d’été, à la suite de sa signature manquée au PSV Eindhoven. Il n’avait plus signé avec le club d'Eredivisie, en raison du départ de Ruud van Nistelrooy et l’arrivée de Peter Bosz sur le banc de touche des Paysans. Revenu en Ligue 1, le milieu défensif n’était pas parmi les premiers choix de Franck Haise. De ce fait, le RCL l’a prêté au Téfécé où il avait passé trois saisons consécutives (2020-2023).

Chez les Violets, Stijn Spierings a retrouvé du temps de jeu et fait partie de l’équipe type de Carles Martinez. Il a disputé 4 matchs de suite en intégralité. Or, il n'avait joué que 4 bouts de matchs (116 minutes) avec les Lensois avant son départ à Toulouse. Prêté pour une saison, sans option d’achat, il devrait revenir au RC Lens où il a signé un long bail jusqu’au 30 juin 2027.

Mercato : Stijn Spierings, « le chapitre RC Lens est fermé »

Toutefois, le Néerlandais ne veut pas entendre parler de retour chez les Sang et Or en ce moment. Interrogé par La Dépêche sur son avenir, il a répondu : « Plusieurs choses ont été compliquées, mais je ne ressens pas forcément le besoin d’en parler. J’ai beaucoup de respect pour eux et ce qu’ils font, mais pour l’instant le chapitre Lens est, pour moi, fermé ».

Ce n’est pas la première fois que le milieu de terrain de 27 ans botte en touche sur son départ du Racing Club de Lens. Dans une interview avec L’Équipe, il avait déclaré : « J’ai quitté Lens à cause de beaucoup de choses… Certaines choses se sont passées, mais je suis aujourd’hui concentré sur ma saison à Toulouse ». Évidemment, Stijn Spierings ne digère toujours pas son départ précipité du Nord.