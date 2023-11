Sifflé lors du match nul entre l’OM et le LOSC (0-0), Pierre-Emerick Aubameyang est à présent confronté à une mauvaise nouvelle en sélection.

OM : Pierre-Emerick Aubameyang en difficulté à Marseille

Pierre-Emerick Aubameyang connait un début de saison compliqué à l’Olympique de Marseille. Depuis son arrivée cet été en provenance de Chelsea, l’international gabonais a inscrit de quatre buts en coupe d’Europe, montrant qu'il est capable de faire la différence dans les compétitions européennes. Par contre, la donne différente en championnat.

Jusqu’ici, l’ancien attaquant du FC Barcelone n’a réussi à inscrire qu’un seul but en dix rencontres de Ligue 1, un bilan assez décevant pour un attaquant de sa trempe. Au-delà de ces statistiques, ce qui inquiète encore plus les supporters phocéens, c'est la difficulté de Pierre-Emerick Aubameyang à influencer positivement le jeu de l'équipe et à se créer des occasions franches.

Lors du match nul contre le LOSC (0-0) samedi soir, l'attaquant de 34 ans a livré une piètre prestation, n’étant pas parvenu à peser sur la rencontre ni à cadrer la moindre frappe. Ce manque d’efficacité suscite des critiques grandissantes, et le joueur expérimenté a été copieusement sifflé par les supporters de l’OM en sortant du terrain à la 77e minute. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ancien attaquant du FC Barcelone vient d’apprendre une mauvaise nouvelle en sélection.

Pierre-Emerick Aubameyang non convoqué en équipe nationale

En grande difficulté à l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas été retenu pour le prochain rassemblement de son équipe nationale. Les mauvaises nouvelles s’enchainent donc pour l'avant-centre de l'OM qui paie les frais de son début de saison mitigé à Marseille. L’ancien buteur de l’ASSE devra redoubler d’efforts sur le terrain pour retrouver un meilleur niveau de jeu afin de sortir de cette mauvaise passe.

L’OM espère qu'il pourra rapidement retrouver sa confiance et son efficacité pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs en Ligue 1 et coupes d’Europe. Le club phocéen se déplace ce jeudi en Grèce pour affronter l'AEK Athènes lors de la quatrième des phases de poule de la Ligue Europa. Les hommes de Gennaro Gattuso devront s'imposer en vue de se rapprocher d'une qualification pour le prochain tour.