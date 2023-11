Gennaro Gattuso, l’entraîneur de l’OM, sait désormais qu’il pourra compter sur un groupe au complet ce samedi soir face à Lille OSC, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1.

OM-Lille OSC : Pau Lopez et Ruben Blanco dans le groupe de Gennaro Gattuso ?

Pressenti pour connaître sa première titularisation avec l’Olympique de Marseille ce soir contre le LOSC, à l’occasion de la onzième journée de Ligue 1, le jeune portier Simon Ngapandouetnbu (20 ans) devra encore patienter avant de vivre sa première soirée spéciale au Vélodrome. En effet, le journal L’Équipe explique Gennaro Gattuso songe effectivement à titulariser l’international camerounais, troisième dans la hiérarchie, dans les cages marseillais ce soir contre les hommes de Paulo Fonseca.

Les deux titulaires Pau Lopez et Ruben Blanco étant jugés trop justes pour ce match. Mais selon les dernières informations obtenues par La Provence, les deux espagnols sont remis de leurs pépins physiques et sont aptes à tenir leur place dans le groupe olympien face au LOSC ce samedi soir. Par ailleurs, Samuel Gigot devrait enfin être apte pour affronter les Dogues, un mois après sa fracture d'une côte, Leonardo Balerdi sera suspendu et Azzedine Ounahi, absent de l'entraînement jeudi, encore forfait (dos). Dans les prochaines heures, Gennaro Gattuso devrait dévoiler son groupe convoqué pour cette rencontre. Mais il se veut déjà prudent concernant Pau Lopez et Ruben Blanco.

Gennaro Gattuso fait le point pour Pau Lopez et Ruben Blanco

En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a donné les dernières nouvelles concernant ses gardiens Pau Lopez et Ruben Blanco. Touché à la cuisse contre l’OGC Nice, le premier a fait son retour à l’entraînement collectif le jeudi matin et Blanco ressent encore quelques douleurs. « Pau Lopez s’est entraîné avec nous aujourd’hui, on espère que ce sera le cas demain aussi, et qu’on pourra compter sur lui contre Lille. Ruben Blanco a quelques petits soucis », avait confié Gennaro Gattuso en conférence de presse ce jeudi. La liste des joueurs retenus pour le match contre le LOSC est donc attendu avec impatience à Marseille.