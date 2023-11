John Textor, président de l’OL, a fait une révélation sur le mercato d’été du club rhodanien. Cependant, ce n'est pas un coup de tonnerre !

Mercato OL : Les recrues de Lyon ne donnent pas satisfaction

Le mercato estival de l’OL a été plombé par la décision de la DNCG cet été. « Encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert ». Et l’équipe en souffre comme le démontrent ses résultats en Ligue 1. Lyon est le dernier du championnat avec seulement 4 points et relégable après 11 journées. Le niveau des joueurs de l’équipe est remis en cause, vu leurs prestations amorphes depuis le début de la saison. Le capitaine Alexandre Lacazette (32 ans) et certains internationaux ou cadres du vestiaire : Corentin Tolisso, Henrique Silva (29 ans), Dujé Caleta-Car, Anthony Lopes ou encore Dejan Lovren (de retour de blessure), n’y arrivent pas, malgré leur longue expérience du haut niveau.

Même les recrues débarquées en renfort à l’OL, sous l’ère John Textor : Clinton Mata, Ernest Nuamah, Skelly Alvero, Jake O'Brien, Ainsley Maitland-Niles, Mama Baldé, Jeffinho… ne donnent pas satisfaction et ne sont pas décisifs. Lyon a marqué seulement 8 buts et en a concédé 19, en 10 matchs disputés en Ligue 1. Le club rhodanien est parmi les pires défenses et attaques de la Ligue 1, à ce stade de la saison.

John Textor l'assure : « Le mercato, c'est moi »

Ayant viré Laurent Blanc après 4 journées de championnat, John Textor a nommé Fabio Grosso à en septembre. Mais sans succès ! Il a concédé 3 défaites et 2 nuls en 5 matchs dirigés, soit seulement 2 points pris sur 15 possible. Le technicien italien a essayé une vingtaine de joueurs et a changé de schémas tactiques plusieurs fois. Néanmoins, il ne semble pas avoir la solution pour faire sortir l’OL de la zone rouge de relégation en Ligue 2. Fabio Grosso laisse pourtant croire le contraire : « C’est une question d’attitude pour le moment. On n’arrive pas à exprimer nos qualités… »

Le nouvel entraineur des Gones a hérité d’un groupe déjà constitué. Il n’est donc pas responsable du niveau critiquable de certains joueurs de son équipe. Et il n’y pas lieu de chercher qui est à la base du mercato pauvre de Lyon. John Textor l’assure et l’assume, dans un bout de phrase lâché dans Le Progrès : « Le mercato, c'est moi ».